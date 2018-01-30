Batı Akdeniz'de kaçak avcılara 798 bin lira ceza

Selma KUNAR-Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 11 bin 776 avcının kontrol edildiğini, yasa dışı avlanan 740 kişiye 555 bin 690 lirası idari, 242 bin 300 lirası tazminat olmak üzere toplam 797 bin 990 lira ceza uygulandığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kamil, Burdur, Isparta ve Antalya\'da kaçak avcılıkla ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Müdürlüğün çalışma alanında av sezonunun 25 Şubat günü sona ereceğini belirten Kamil, \"Bölge müdürlüğümüzün yaptığı av koruma çalışmaları açısından güzel bir yıl oldu. 12 bin civarında avcı kontrol edildi. Çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Burdur\'da 6 bin, Isparta\'da 2 bin ve Antalya\'da ise 5 bin avcı kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde, yasa dışı avcılıkla etkin mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz, nöbetleşe 7/24 sahada\" dedi.

798 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Geçen yıl Burdur, Isparta ve Antalya illerindeki av koruma çalışmalarında 11 bin 776 avcının kontrol edildiğini; yasa dışı avlanan 740 kişiye 555 bin 690 lira idari para cezası, 242 bin 300 lira da tazminat cezası olmak üzere toplam 797 bin 990 lira ceza uygulandığını kaydeden Kamil, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin büyük özveriyle yürütüldüğünü vurguladı. Hiçbir avcıya ceza uygulamayı gerektirecek durumla karşılaşmak istemediklerini belirten Kamil, \"Bu amaçla avcılarımızı, avcılık kurslarımızla bilinçlendirme faaliyetimize devam ediyoruz. Bu amaçla 3 ilimizde toplam 86 avcı eğitim kursu açıp, 2 bin 204 kişiye avcı eğitim sertifikası verdik. Av korumada yasal unsurlara dikkat etmeyen kişilere idari para cezasının yanı sıra avladıkları hayvanlar için tazminat cezası uyguluyoruz\" diye konuştu.

92 AVLAK BULUNUYOR

Antalya\'da 40 devlet, 4 genel ve 2 örnek; Burdur\'da 18 devlet, 1 özel; Isparta\'da 21 devlet, 5 genel ve 1 örnek avlak olmak üzere toplam 92 avlak sahası bulunduğunu kaydeden Rıza Kamil, yasal sınırlar içinde avlanan avcıların Av Yönetimi Bilgi Sistemi\'ne (AVBİS) girerek, kota aldığını ve avcılık yaptığını anlattı.

DERNEKLERE DESTEK VERİLİYOR

Avcı dernekleriyle iş birliği protokolü yaptıklarını, dernekleri maddi anlamda desteklemek ve kurumsal yapıya kavuşmalarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini de anlatan Kamil, \"İş birliği protokolü kapsamında verdiğimiz av pullarının satışından elde ettikleri gelirleri derneklerinin kurumsallaşması için kullanıyorlar. Antalya, Isparta ve Burdur\'daki av dernekleri av pulu satışından 230 bin lira gelir elde etti\" dedi.

Türkiye\'de 2 bin 200\'ün üzerinde avlak sahası bulunduğunu, bunların bazılarının devlet, bazılarının içinde özel sahalar da olmak üzere genel avlaklar olduğunu kaydeden Kamil, av sezonunun 2017 yılının Ağustos ayında başladığını hatırlatarak, 25 Şubat\'ta sona ereceğini bildirdi. Bazı bölgelerdeki keklik ve tavşan avlarının bittiğini aktaran Kamil, 25 Şubat\'ta ise su grubu ve yaban domuzu avlarının son bulacağını kaydetti.

2017 GELİRLERİ

Geçen yıl av turizmi kapsamında yaban keçisi kotalarından elde edilen gelirin 596 bin 869 TL olduğunu belirten Rıza Kamil, avlanma izin belgesi gelirlerinin 618 bin 287 TL, avcı eğitim kursu gelirlerinin ise 171 bin 179 TL olduğunu açıkladı.

AVCILAR, AVLAĞI VE KOTASINI SEÇEBİLİYOR

AVBİS ile avcıların sistem üzerinden kotasını seçerek, avlaklara giriş izni aldığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kamil, \"Bu sistem sayesinde avcı hangi avlağa gidecek, hangi hayvan türünü avlayacak, ne kadar avlayacak, bunların hepsi sisteme kayıtlı\" dedi.

Türkiye\'nin zengin flora ve fauna özelliği olduğuna dikkat çeken Kamil, \"Yaban hayatını korumak, bizim asli görevimiz. Bu görevleri de bütün ekiple birlikte özverili şekilde yürütüyoruz\" diye konuştu.

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