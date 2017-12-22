Batı Akdeniz için soğuk uyarısı

ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz Bölgesi\'nin, bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin, yarın ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi\'nde hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği, iç kesimlerde ise kar yağışının beklendiği belirtildi. Cumartesi günü tüm bölgenin yağışlı geçeceği, yağışların sahilde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görüleceği, iç kesimlerde ise yağmur olarak devam eden yağışların öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra ise kar yağışına dönüşeceğinin beklendiği kaydedildi. Antalya\'nın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı, Antalya- Konya arasında Toroslar mevkiinde ulaşımda aksamalar olabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Pazar günü Muğla genelinin parçalı bulutlu, Antalya\'nın sahil kesiminin sağanak yağışlı, Antalya\'nın iç kesimleri ile Burdur ve Isparta genelinin kar yağışlı geçmesinin beklendiği kaydedildi. Pazartesi gününden itibaren bölgede yağış beklenmediği belirtilen açıklamada, \"Havanın parçalı az bulutlu geçeceği, iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklığının pazar günü sahilde 4 ila 6, iç kesimlerde ise 8 ila 10 derece azalacağı, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği, rüzgarın da kuzey yönlerden kuvvetli şekilde eseceği beklenmektedir\" denildi.