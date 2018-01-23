Batı Akdeniz için 2 gün fırtına uyarısı

ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ, Batı Akdeniz Bölgesi\'nde Çarşamba ve Cuma günleri arasında fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, halen kuzey yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan (Poyraz) eseceği belirtildi. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) esmesi beklenen fırtınan cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.