-Baterist Türkekul'un cenazesi Selçuk'ta toprağa verildi İZMİR (A.A) - 15.01.2012 - İstanbul'da evinde ölü bulunan baterist Behçet Türkekul, Selçuk'ta toprağa verildi. Türkekul'un cenazesi, Selçuk'taki ailesinin evine getirildikten sonra Tahsinağa Camisi'ne götürüldü. Türkekul'un cenazesine Volkan Konak, Deniz Seki, Yavuz Bingöl ile arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türkekul, Selçuk Mezarlığı'na götürüldü. Yağış nedeniyle mezarlık alanının suyla dolması ve çamur olmasına tepki gösteren Volkan Konak, gazetecilere, gereken düzenleme yapılmadığı için mezarlığın çamur ve suyla dolduğunu belirterek, ''Burada görmüş olduğum manzaradan utandım. İnsanına saygısı olmayanın, ölüsüne hiç saygısı olmaz diye düşünüyorum. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm üretmesini bekliyoruz. Kardeşimin buraya gömülmesi benim çok ağırıma gidiyor'' diye konuştu.