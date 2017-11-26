BATE Borisov 14. kez şampiyon

Belarus Premier Lig'in son haftasında Gorodeya ile deplasmanda 3-3 berabere kalan BATE Borisov şampiyonluğa ulaştı.

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, şampiyonluk için bir puanın yeteceği 30. hafta maçında Gorodeya'ya konuk oldu.

BATE karşılaşmanın 19. dakikasında Mirko Ivanic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 24 ve 46. dakikalarda Bojan Dubajic ve 33. dakikada Kirill Pavlyuchek'in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.

78. dakikada Vitaliy Rodionov'un penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yapan BATE, mücadelenin 90+5. dakikasında Mirko Ivanic ile kendisini şampiyonluğa ulaştıran golü buldu ve karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla puanını 68 yapan BATE, aynı puana sahip Dinamo Minsk'in averajla önünde yer alarak şampiyonluk sevinci yaşadı. BATE, Belarus Ligi'nde peş peşe 12. olmak üzere 14. şampiyonluğunu kazandı.