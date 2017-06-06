Batan mülteci botlarından şehirlerde patlayan bombalara trajedinin 'sembolü'

Avrupa'ya geçerken Ege veya Akdeniz'de batan botlardan sağ kurtulan mültecilere ve şehirlerde patlayan bombaların ardından hayatta kalan mağdurlara ilk yardım uygulaması sırasında sarılmaları için verilen termal battaniyeleri ilk olarak NASA tarafından üretildi. Bu battaniyelerin yaşanan trajedilerin sembolü olduğuna yorumu yapıldı.

Habertürk'ten Zahide Turan'ın haberi şöyle:

Afrika’da savaş, açlık ve ölümcül hastalıklarla boğuşan halk, yeni bir yaşam için Avrupa hayalleri kurmaya ve bu yolda ölümü göze almaya 1990’ların sonunda başladı.

Libya’danşişme botlarla Kanarya Adaları’na kaçan mülteciler, daha sonra İtalya kıyılarına ulaşmaya çalıştı. Önlem almadan yola çıkan binlerce mülteci Akdeniz sularında can verirken kurtarılabilen azınlıktakilerin ilk sarıldığı ise acil durum battaniyesi oldu.

NASA üretti

Ulusal Astronomi ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından ilk kez 1964’te üretilen battaniyenin birçok adı var: Uzay, Mylar, güvenlik, termik battaniyesi...

Ancak plastikten yapılan ve ısıyı yansıtan bu battaniyenin asıl özelliği, hafif ve hacminin de çok az olması. Metalik yüzeyi, güneşin altında yanıp sönüyor ve uyarı işareti vazifesi görüyor. Hipotermi (Aşırı ısı kaybı) durumlarında kullanılıyor.

Arşivlerdeki kullanım örneklerine bakıldığında köpek balığı saldırıları, depremler ve terör saldırıları sıralanabilir. 2005’te Himalayalar’daki depremde, Hindistan’da, Afganistan’da kullanılmak üzere 150 bin adet gönderilmişti. Son üç yıldır ise göçmenlerle hafızalara kazındı.

Göç trajedisinin sembolüydü, şimdi terör kurbanlarının

Battaniye Avrupa’da karşımıza, Kasım 2015’te Paris’teki Bataclan konser salonuna terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği ve 130 kişinin öldüğü saldırıyla çıktı. Yardım ekipleri kurtulan Fransızlara bu battaniyeleri dağıttı.

Üzerinden çok geçmeden 22 Mart 2016’da başkent Brüksel’deki Zaventem Havalimanı ve metro saldırılarıyla 33 kurban veren Belçikalılar, saldırının şoku içerisinde acil yardım battaniyelerine sarılmıştı.

2016 sonunda Almanya’nın başkenti Berlin’de bir aracı Noel pazarına süren DEAŞ’lı terörist 12 kişinin ölümüne yol açmıştı. Battaniyeler, ezilip ölen kurbanların üzerine örtülmüştü. Son olarak bu yıl art arda 3 ayrı saldırıya sahne olan İngiltere’de de termal battaniyeler ortaya çıktı. Kurtulanlar, ona sarılmıştı...

3 yıl önce göçmenlerle sembol olan bu battaniye şimdi aynı zamanda terörden kurtuluşun sembolüydü.

Türkiye de kullanıyor

Termal battaniyeler, Türkiye’de de üretiliyor ve kurtarma ekiplerinin olmazsa olmazları arasında. Alışveriş sitelerinde 15 liradan başlayan termal battaniyeler, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin de rağbet ettiği malzemelerden.

Habertürk gazetesinden Öznur Karslı'nın haberi şöyle:

AKUT Tıbbi ve Lojistik Sorumlusu Ali Rıza Şahin, mülteci göçüyle birlikte termal battaniyelerin kullanım amacının da değiştiğini belirterek şu bilgileri veriyor: “Termal battaniye esasen askeri bir malzeme. Vücut ısısını muhafaza ediliyor.

Göçmenler ve terör saldırılarından sonra bunlar daha görünür oldu. Artık böyle de bir kullanım amacı var. Yurtdışından da getirtiliyor, Türkiye’de de üretiliyor.

İlkyardım çantamızda olmazsa olmaz gereken malzemedir. Göçmen kaçakçıları bu battaniyelerin adedini 1.5-2 liradan satın alıyor. İnternette görülen fiyatlar fahiş fiyatlar.”