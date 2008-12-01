Batan mağazaları 1 dolara almak istiyorlar

İngiltere'nin en büyük mağaza zincirlerinden Woolworths batınca
kayyuma devredildi Türkler, 815 mağazanın her birini 1 dolara almak
için başvurdu
İngiltere'nin
en büyük mağazalar zincirlerinden olan Woolworths, yönetimini kayyuma
devretti. Woolworths'un 815 mağazasının şimdilik açık tutulacağı, ancak
zincirde çalışan 30 bin kişinin işlerini kaybetme tehdidiyle karşı
karşıya bulunduğu bildirildi.
Woolworths'un zor duruma
düşmesinde ödenemeyen 385 milyon sterlinlik borcun bulunduğuna dikkat
çekiliyor. Woolworths sözcüsü gelişmeleri doğrularken, şimdilik bütün
mağazaları açık tutmak istediklerini, çalışanlarının maaşlarının da
önümüzdeki cuma günü ödeneceğini açıkladı. Gelişmeleri değerlendiren
İngiltere'nin Çalışma Bakanı Tony McNulty, işlerini kaybedenlere
yardıma hazır olduklarını belirtirken, herkesi, gelişmeleri dikkatle
takip etmeye çağırdı.
CEVAP BEKLENİYOR
Woolworths'un
krize girmesinin ardından İngiltere'de ilginç gelişmeler yaşanmaya
başladı. Bazı girişimciler, dev zincirin 815 mağazasını almak için
başvuru yaptı. Başvuranlar arasında çok sayıda Türk vatandaşının olduğu
belirtiliyor. Kayyuma başvuran Türk girişimcilerin, mağazaların her
biri için borçlarını da kabul etmek şartıyla 1 ila 2 dolar arasında
fiyat teklif ettiği, mağazaların idaresini yürüten kayyumun bu
başvuruları değerlendirerek, cevap vereceği ifade ediliyor.