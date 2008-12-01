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Ekonomi

Batan mağazaları 1 dolara almak istiyorlar

İngiltere'nin en büyük mağaza zincirlerinden Woolworths batınca kayyuma devredildi Türkler, 815 mağazanın her birini 1 dolara almak için başvurdu

01 Aralık 2008 02:00

İngiltere'nin en büyük mağaza zincirlerinden Woolworths batınca kayyuma devredildi Türkler, 815 mağazanın her birini 1 dolara almak için başvurdu

İngiltere'nin en büyük mağazalar zincirlerinden olan Woolworths, yönetimini kayyuma devretti. Woolworths'un 815 mağazasının şimdilik açık tutulacağı, ancak zincirde çalışan 30 bin kişinin işlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Woolworths'un zor duruma düşmesinde ödenemeyen 385 milyon sterlinlik borcun bulunduğuna dikkat çekiliyor. Woolworths sözcüsü gelişmeleri doğrularken, şimdilik bütün mağazaları açık tutmak istediklerini, çalışanlarının maaşlarının da önümüzdeki cuma günü ödeneceğini açıkladı. Gelişmeleri değerlendiren İngiltere'nin Çalışma Bakanı Tony McNulty, işlerini kaybedenlere yardıma hazır olduklarını belirtirken, herkesi, gelişmeleri dikkatle takip etmeye çağırdı.

CEVAP BEKLENİYOR

Woolworths'un krize girmesinin ardından İngiltere'de ilginç gelişmeler yaşanmaya başladı. Bazı girişimciler, dev zincirin 815 mağazasını almak için başvuru yaptı. Başvuranlar arasında çok sayıda Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor. Kayyuma başvuran Türk girişimcilerin, mağazaların her biri için borçlarını da kabul etmek şartıyla 1 ila 2 dolar arasında fiyat teklif ettiği, mağazaların idaresini yürüten kayyumun bu başvuruları değerlendirerek, cevap vereceği ifade ediliyor.

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