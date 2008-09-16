Batan geminin malları!

158 yıllık dev bugün sahneden çekildi

İflas başvurusunda bulunan yatırım bankası Lehman Brothers çalışanları özel eşyalarını internet üzerinden açık artırmayla satış yapılan E-bay'da satışa çıkarttılar.Brothers'ta çalışan, ekonomist, simsar ve diğer çalışanların, biblo,bardak, şişe, kadeh, şapka gibi Lehman Brothers amblemli eşyalarını sattıkları belirtiliyor. E-Bay yetkilileri de 158 yıllık bir geçmişe sahip ancak iflas halindeki bir kurumun amblemini taşıyan malların antika değeri haline geldiğini vurguluyorlar.