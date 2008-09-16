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Ekonomi

Batan geminin malları!

Lehman Brothers çalışanları şirket logosu taşıyan eşyalarını E-bay'da satışa çıkarttılar.

16 Eylül 2008 03:00

İflas başvurusunda bulunan yatırım bankası Lehman Brothers çalışanları özel eşyalarını internet üzerinden açık artırmayla satış yapılan E-bay'da satışa çıkarttılar.

Brothers'ta çalışan, ekonomist, simsar ve diğer çalışanların, biblo,bardak, şişe, kadeh, şapka gibi Lehman Brothers amblemli eşyalarını sattıkları belirtiliyor. E-Bay yetkilileri de 158 yıllık bir geçmişe sahip ancak iflas halindeki bir kurumun amblemini taşıyan malların antika değeri haline geldiğini vurguluyorlar.

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