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Dünya

BATAN GEMİDE ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKSELDİ KAZAN (A.A)

12 Temmuz 2011 01:06

-BATAN GEMİDE ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKSELDİ KAZAN (A.A) - 11.07.2011 - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde dün Volga Nehri'nde seyir halindeyken batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.  Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, kazada ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini, 79 kişinin ise kurtarıldığını söylediler.  Tataristan'da dün batan "Bulgaria" adlı yolcu gemisinin, kapasitesinin neredeyse yüzde 75 üzerinde bir sayı olan 208 yolcu taşıdığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, kazanın ardından 12 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etmişti.

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