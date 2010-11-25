-BATALLA TARİHE GEÇTİ VALENCIA (A.A) - 24.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda Bursaspor'un, Valencia'ya 6-1 kaybettiği maçta Batalla, Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan futbolcu alarak kulüp tarihine geçti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını sürdürebilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkan yeşil-beyazlı takım, 2. dakikada Sercan ile net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, daha sonra art arda yediği gollerle ilk yarıyı 4-0 yenik kapadı. İkinci yarı sahaya en azından bir gol bulma umuduyla çıkan yeşil-beyazlı takım, aradığı golü 5-0 yenik duruma düştükten sonra bulabildi. Sercan'ın pasıyla arka direğe hareketlenen Batalla Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atarak kulüp tarihine geçti. Bursaspor bu yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını da tamamen yitirmiş oldu. Bu arada Bursaspor, Valencia'da tarihinin en farklı yenilgilerinden birini almış oldu. Yeşil-beyazlı takım 1986 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur maçında Ajax'a 5-0 yenilmişti. Bursaspor Şampiyonlar Ligi ilk maçında sahasında konuk ettiği Valencia'ya 4-0 yenilerek grup maçlarına da kötü bir başlangıç yapmıştı. Bursaspor taraftarları ise farklı yenilgiye rağmen takımlarını alkışlamayı ihmal etmedi. Özellikle Batalla'nın golü sonrası büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Valencia taraftarlarının yaptığı ''Meksika Dalgası''na da eşlik etti. Bursaspor taraftarları, 6-1 biten maçın ardından takımlarını alkışlarla soyunma odasına uğurladı.