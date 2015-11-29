Batalla, Bursaspor'a mı dönüyor?

Eski futbolcusu Pablo Martin Batalla’yı transfer etmek için girişimlere başlayan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, bonservis bedelinde anlaşılması halinde, devre arasında Arjantinli oyuncuyu takım kadrosuna katmayı planlıyor.
Yöneticiler, Batalla’nın forma giydiği Çin ekibiyle görüşüyor.
Batalla’nın, Bursaspor’da yeniden forma giymek istediği ve kulübüyle anlaşılması halinde ayrıldığı dönemde aldığı ücreti kabul edeceği öğrenildi.
Bursaspor’da 4,5 sezon oynayan Batalla, 172 maçta 51 gol atıp, 60 asist yapmıştı.