-Bataklığı kurutmaya çalışıyoruz ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda, ''Sivrisinekten kurtulmanın yolu, hepiniz biliyorsunuz ki tek tek haşaratı öldürmekten değil, bataklığı kurutmaktan geçer'' dedi. Başbakan Erdoğan, Marriot Otel'de düzenlenen İdareciler Günü kutlama ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, İdareciler Günü etkinliklerinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu anlamlı gün nedeniyle uzun yıllar milletine, il ve ilçelere, köylere hizmet etmiş ve emekliye ayrılmış idarecilere şükranlarını ileten Başbakan Erdoğan, görevi başında şehit olmuş idarecilere, vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz etti. Ödül verilen Uludere, Dicle, Kurtalan, Nizip, Erciş, İkizce kaymakamlarını, Mardin Vali Yardımcısı ile Eski Bulanık Kaymakamı merhum Mehmet Aydın'ın eşi Derya Aydın'ı kutlayan Başbakan Erdoğan, başarılarının devamını dileyerek,şöyle konuştu: ''Maruz kaldığı linç girişimiyle son günlerde gündemde olan Uludere Kaymakamımıza da buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin, 'Başarılı İdareci Ödülünü' almaya, az önce de Sayın Genel Başkan'dan dinledik, olaydan daha önce hak kazandığını öğrendim. Yaklaşık 700 kaymakamımız arasında, Uludere Kaymakamı arkadaşımızın bu başarıyı elde etmiş olması, esasen maruz kaldığı linç girişimini de açıkça ortaya koyuyor. Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerimizde, terör örgütü ve onların uzantılarının başarıya tahammülsüzlükleri de bu olayda bir kez daha net olarak ortaya çıktı. Sivrisinekten kurtulmanın yolu, hepiniz biliyorsunuz ki tek tek haşaratı öldürmekten değil, bataklığı kurutmaktan geçer. Biz, Hükümet olarak, son 9 yılda, işte bu bataklığı, haşaratın ürediği, barındığı, beslendiği, gizlendiği bu bataklığı kurutmak için yoğun bir mücadele içindeyiz. Her zaman ifade ediyorum; terörle mücadele, sadece güvenlik tedbirleriyle başarıya ulaşmaz. Terörü doğuran, besleyen, teröre istismar imkanı veren zemini ortadan kaldırmadıkça yani yoksulluğa, göçe, geri kalmışlığa, itilmişliğe ve ötelenmişliğe çare üretmedikçe, terörün zemini ortadan kaldırılamaz.''