'Batakhane Güzeli' bu hafta seyirciyle buluşuyor

T24 - Kadına yönelik psikolojik şiddet “Batakhane Güzeli” adlı oyunuyla sahneleniyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, sahnede eleştirdiği erkek egemen toplumun kadına yönelik yarattığı psikolojik baskıyı yansıtan, 3 oyunundan biri olan, “Batakhane Güzeli” adlı oyunu, bu hafta seyirciyle buluşturuyor.

Osmanlı dönemindeki kabadayılık teması ile “erkeklik” dayatmasını kadının sosyal yaşamına nasıl yansıdığını sahneye taşıyan oyun, kadının maruz kaldığı psikolojik şiddeti de eleştiriyor.

“Sokaktan salınarak geçiyorsa bir dilber, bakarsınız gülerek

Oysa ne acılar geçmiştir, ne yaralar almıştır hayatta bugüne dek.

Sokaktan salınarak geçiyorsa bir dilber, bakarsınız gülerek

Üstündeki giysiye, ağzındaki çiklete, gözündeki boyaya, yırtmaçlı eteğine

Sırası geldiğinde, onlar hayat kadını, onlar hepimizin malı!” repliği ile kadını içinde bulunduğu psikolojik şiddetti özetleyen oyunun yönetmeni Abdullah Ceran, oyun hakkında şunları dile getirdi:

“Oyunumuz, iki kabadayının erk mücadelesinde giriştikleri, kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren, kimi zaman da hüzünlendiren hikâyelerinin; sosyal bir yara halini almış “Kadın” varlığı üzerinden yansımasıdır aslında… Bir erkeği kadın gözüyle gösteren, bir kadını toplum gözüyle anlatan bu düşsel hikâye, toplumsal yanlışlarımızı bir birey olarak yıkmayı önermiştir bizlere…”

Erman Canatan kaleme aldığı, Abdullah Ceran’ın yönettiği oyun, 15-16 Mart saat 19:30’da 17 Mart’ta ise saat 14:00 ve saat 19:30’da Sivas Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sahnelenecek.

6 Ekimde perde açan oyunu bugüne kadar 9 bin 483 tiyatro seyircisi izledi.