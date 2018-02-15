"Batacağını bile bile kredi verdiler, Ziraat'in Ora'da ne işi var?"

İflas eden Ora AVM’ye Ziraat Bankası’nın 285 milyon Euro kredi verdiğini söyleyen CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bankanın çiftçiyi bırakıp inşaatı desteklemesini anlamadığını belirterek, “Banka buraya 285 milyon Euro kredi verdi. Yani, çiftçiyi desteklemekle görevli Ziraat Bankası, yaklaşık 1.5 milyar lirayı betona gömerek batırdı” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İstanbul Ticaret Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde iflas kararı verilen Ora Alışveriş Merkezi (AVM) hakkında tartışmalar devam ediyor. AVM'den en büyük alacaklının Ziraat Bankası olduğunu söyleyen CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, projenin uygun olmadığı halde banka tarafından kredi verildiğini belirtti. Erdoğdu, açıldıktan bir yıl sonra mali sıkıntıya girerek iflas kararı alınan İstanbul'daki Ora AVM için, “Banka buraya 285 milyon Euro kredi verdi. Yani, çiftçiyi desteklemekle görevli Ziraat Bankası, yaklaşık 1.5 milyar lirayı betona gömerek batırdı” dedi.

AVM'ye Garanti Bankası'nın verdiği 160 milyon Euro kredinin de, Ziraat Bankası'na transfer edildiğini hatırlatan Erdoğdu “Batacağı belli olan bu kredi, Ziraat Bankası'nın sırtına yüklendi” dedi. Erdoğdu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kredinin Ziraat Bankası'nın sırtına yüklendiği yetmediği gibi, bir de bu krediyi 285 milyon Euro'ya çıkardılar. Krediyi vermeden önce ‘projenin uygun olmadığı' yolunda istihbarat raporu hazırlandı. Ama 4 ay sonra 2'nci raporda varsayımlar değiştirilerek, ‘proje uygulanabilir' deniliyor.

"Ziraat Bankası'nın asli görevi çiftçiyi ve tarımı desteklemek"

Biz o dönem bu konuyu hem TBMM hem de kamuoyunda gündeme getirdik. Ama bizim uyarılarımızı, ‘CHP her şeye karşı' diye dinlemediler ve üstünü örttüler. Şimdi geldiğimiz nokta, bankanın 285 milyon Euro'luk, yani yaklaşık 1.5 milyar liralık kredisi batmış durumda. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek batık kredisidir. Ziraat Bankası'nın asli görevi de, inşaat sektörünü değil, çiftçiyi ve tarımı desteklemektir. Tarımsal destek alan yaklaşık 2 milyon 300 bin aile var. Banka yaklaşık 1.5 milyar TL tutan bu krediyi çiftçilere dağıtsaydı, her bir çiftçiye 650 TL destekleme primi ödeyebilir, ya da 7 bin 500 çiftçi ailesinin her birine tanesi 650 TL'den 300'er koyun dağıtabilirdi.”

"Batıkları çiftçimizin sırtına yükleyerek, kâr ediyor”

Aykut Erdoğdu, Ziraat Bankası'nın bu kadar büyük oranlı batık kredilerine rağmen kâr ettiğine işaret ederek, “Banka hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın destekleme primlerinden komisyon alıyor hem de çiftçilere olması gerektiğinden daha yüksek faizle kredi veriyor. Yani banka bu batıkları çiftçimizin sırtına yükleyerek, kâr ediyor” diye konuştu. Bankanın elektrik borcu olan çiftçilerin borçlarını da bu desteklerden mahsup ettikten sonra çiftçiye ödeme yaptığını bildiren Erdoğdu, “Banka, yandaşlara dağıtılan elektrik şirketlerinin de tahsilatçılığını yapıyor. Bankanın buna hakkı yok” dedi.