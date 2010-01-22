BAT, Tire'deki fabrikasını kapatıyor

T24- Dünyanın ikinci büyük tütün şirketi olan ve TEKEL'i alarak Türkiye'deki konumunu da güçlendiren British American Tobacco (BAT), İzmir'in Tire ilçesindeki tesislerini kapatıyor.







Alınan bilgiye göre BAT, üretime sadece Samsun'daki tesislerinde devam edecek. 350 milyon dolar yatırım yapılan Tire fabrikasında 600 kişi çalışıyor.



Alınan bilgiye göre, özelleştirme ihalesinde TEKEL'in sigara bölümünü alması sonrası Samsun ve Tire fabrikalarında üretime devam eden firma, tek merkezde üretim yapma kararı aldı. Bu yöndeki kararını Tire Organize Sanayi Bölgesi içindeki tesislerinde çalışan işçilere ilettiği, firmanın, isteyen işçilere Samsun'da çalışma fırsatı vereceğini açıkladığı kaydedildi. Şirketin Tire'deki makineleri Samsun'daki fabrikaya taşıyacağı, işlemin 2010 yılı içinde tamamlanmış olacağı ifade edildi.



Sigara yasakları etkili oldu



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, taşınma kararını üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.



BAT'ın bölgede önemli bir istihdam sağladığını, bölgenin başarılı yabancı sermaye yatırımları arasında yer aldığını dile getiren Yorgancılar, “Firmanın verimliliğini artırmak amacıyla verdiği stratejik bir karar. TEKEL'in sigara bölümünün alımı sonrası üretimin büyük çoğunluğu Samsun'a kaymıştı. Firma daha önce iki fabrikada da üretimin devam edeceğini belirtmişti. Ancak sigara yasaklarının da etkisiyle böyle bir karar alındı. Bölge sanayisi bir kan kaybına uğradı, bölge adına üzücü bir karar. Ancak firmalar, verimliliği artırmak için tek merkezde üretim kararları alabiliyor” dedi.



Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Oktay Çelik ise özelleştirme ihalesi sonrası BAT'ın Tire fabrikasını kapatacağı yönünde beklentilerin oluştuğunu, kapatma kararının kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti.



Samsun'daki fabrikanın TEKEL bünyesindeyken modernize edilmiş, geniş kullanım alanına sahip bir tesis olduğuna dikkat çeken Çelik, “Karar, Türk tütüncülüğünü etkilemez. Nerede üretim yapıldığı önemli değil. Samsun'daki tesisin alanı Tire'den götürülecek makineleri de kapsayacak kadar büyük. BAT böylelikle Karadeniz ve Kafkasya pazarına da yakınlaşmış olacak. Ege Bölgesi'nden önemli bir sanayi kurumunun gitmesi üzücü. Ancak isteyen çalışanlarını oraya götürme yönünde karar alması mağduriyetleri bir ölçüde de olsa giderecektir” diye konuştu.



Tire Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ise firmanın özelleştirme ihalesi sonrası iki fabrikada üretim yapacağını açıkladığını hatırlatarak, verilen kararın kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdiler.



2002'den bu yana Türkiye pazarında olan BAT, Tire'deki fabrikasına 350 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Fabrikada yaklaşık 200'ü kadrolu 600 işçinin çalıştığı belirtiliyor.