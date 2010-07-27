-BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA SÜRESİ YİNE UZATILDI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süreleri, 1 yıl daha uzatıldı. Daha önce 3 Ağustos 2009 yılında 1 yıl uzatma kararı çıkmıştı.