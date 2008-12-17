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Yaşam

Bastonlu dede soygun engelledi

İngiltere'nin Plymouth kentindeki bir süpermarketi soymaya kalkışan R.Coleman'a 77 yaşındaki Ronald Kenedy bastonuyla engel oldu

17 Aralık 2008 02:00

İngiltere'nin Plymouth kentindeki bir süpermarketi soymaya kalkışan R.Coleman, markete girdiği anda kasadaki genç kadına saldırdı. Kasiyerin çığlıklarını duyan yardıma 77 yaşındaki Ronald Kenedy yardıma yetişti.

Yaşlı adam yere ittiği soyguncuya, o daha ne olduğunu anlamadan, elindeki bastonuyla kafasına birkaç kez vurdu. Şaşkınlık içerisinde kalan soyguncu Coleman, hemen ayağa kalkarak marketten hızla kaçtı.

Polis, olaydan birkaç saat sonra tutuklanan Coleman'ın 4 yıl hapis istemiyle yargılanacağını açıkladı.
Kenedy, emniyet yetkililerinden bir teşekkür mektubu aldı, 'patates çuvalı' gibi yere düştüğünü söylediği Coleman'ın çalışmak yerine hırsızlık yapmasını doğru bulmadığını belirtti.

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