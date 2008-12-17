Bastonlu dede soygun engelledi

İngiltere'nin Plymouth kentindeki bir süpermarketi
soymaya kalkışan R.Coleman, markete girdiği anda kasadaki genç kadına saldırdı. Kasiyerin
çığlıklarını duyan yardıma 77 yaşındaki
Ronald Kenedy yardıma yetişti.
Yaşlı adam yere ittiği soyguncuya, o daha ne olduğunu anlamadan, elindeki bastonuyla kafasına birkaç kez vurdu.
Şaşkınlık içerisinde kalan soyguncu Coleman, hemen ayağa kalkarak marketten hızla kaçtı.
Polis, olaydan birkaç saat sonra tutuklanan Coleman'ın 4 yıl hapis istemiyle yargılanacağını açıkladı.
Kenedy, emniyet yetkililerinden bir teşekkür mektubu aldı, 'patates
çuvalı' gibi yere düştüğünü söylediği Coleman'ın çalışmak yerine
hırsızlık yapmasını doğru bulmadığını belirtti.