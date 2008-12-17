Bastonlu dede soygun engelledi

İngiltere'nin Plymouth kentindeki bir süpermarketi soymaya kalkışan R.Coleman,

markete girdiği anda kasadaki genç kadına saldırdı. Kasiyerin çığlıklarını duyan yardıma

77 yaşındaki Ronald Kenedy yardıma yetişti.





Yaşlı adam yere ittiği soyguncuya, o daha ne olduğunu anlamadan, elindeki bastonuyla kafasına birkaç kez vurdu. Şaşkınlık içerisinde kalan soyguncu Coleman, hemen ayağa kalkarak marketten hızla kaçtı.





Polis, olaydan birkaç saat sonra tutuklanan Coleman'ın 4 yıl hapis istemiyle yargılanacağını açıkladı.



Kenedy, emniyet yetkililerinden bir teşekkür mektubu aldı, 'patates çuvalı' gibi yere düştüğünü söylediği Coleman'ın çalışmak yerine hırsızlık yapmasını doğru bulmadığını belirtti.