Baş'tan Pavey'e: Kim oluyorsunuz da bizi 'vitrin' olmakla suçluyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey'in ,"AK Parti'nin başı açık milletvekilleri vitrin" sözlerine AKP'li eski bakan Nimet Baş, İstanbul milletvekili Nimet Baş'dan sert tepki geldi.

Radikal Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin’in TRT Türk’deki “Görüş Farkı” programına katılan Baş,”Siz kim oluyorsunuz da bizi ‘vitrin’ olmakla suçluyorsunuz!! Ne hakla ! Ne hakla! Şiddetle reddediyorum.Ben de kendisinin bir vitrin olduğunu düşünüyorum.Sosyal demokrat görülüp bazı sosyal demokratların oylarını aldığını düşünüyorum” dedi.

Utanmadan

AKP'li 4 milletvekilinin başörtülü olarak Meclis’e gelmesinin yankıları sürüyor. MHP ’li Ruhsar Demirel ve BDP’li Pervin Buldan’ın konuşmalarını çok beğendiğini ve alkışladığını söyleyen AKP’li Nimet Baş, CHP ’li Şafak Pavey’in hayal kırıklığı yaşattığı düşüncesinde. Pavey’in “Vitrin” sözünün yanı sıra bazı AK Partililerin başörtülü eşlerinden utandığına ilişkin sözleri de rahatsız edici bulduğunu kaydeden Baş, “Yine ne hakla diyorum. Kimsenin eşinden utandığı yok. Bugüne kadar bu kadınları dışlayan,rencide eden siyaset anlayışı içinde yer alacaksınız, sonra da dönüp utanmadan “siz eşlerinizden utanıyorsunuz “diyeceksiniz…Ne hakla! Siz kim oluyorsunuz da insanların eşleriyle ilgili duygularıyla oynuyorsunuz. Bu vesayetçi bir dildir. Arasına demokrasi süslemeleri katılsa da, kazıdığınız zaman altından bu çıkar” diye konuştu.

Atatürk'ü başımıza kakmayın

Şafak Pavey’in parklardaki gençlerin özgürlüğünü Atatürk’e bağlayan sözlerine de karşılık verdi:” Parklardaki gençlerle ilgili bir değerlendirme yaptıktan sonra ‘bunu da Mustafa Kemal’e borçlusunuz’ dedi.

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