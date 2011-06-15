T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcının oğluna barda şişeli saldırı

Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in oğlunu, başında şişe kırıp hastanelik ettiler. Zanlı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in oğlunu, başında şişe kırıp hastanelik ettiler. Zanlı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Eğlence mekanında şişeli kavganın taraflarından biri İstanbul Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in oğlu Mehmet Cem Engin çıktı. Engin pazar gecesi arkadaşlarıyla Ortaköy'deki gece kulübü Anjelique'e geldi.

İddiaya göre Engin, eski Mardin Spor Kulübü Başkanı Tekin Alkan'ın oğlu Cemil Can Alkan ile tartışmaya başladı. Arka masadaki sandalyeye kolunu koyan Engin, masada bulunan Alkan tarafından uyarıldı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma araya giren güvenlik görevlileri tarafından yatıştırıldı.

Akşam'dan Levent Albayrak imzalı habere göre, gecenin ilerleyen saatlerinde ikili arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma üzerine hesabı ödeyerek mekandan ayrılmak isteyen Engin, Alkan'ın masadan aldığı şişeyi başına vurmasıyla yaralandı.

Bir anda başı ve yüzü kanlar içinde kalan Engin, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin'in başında ve yüzünde kesikler oluştuğu ve dikiş atıldığı öğrenildi.

Öte yandan Engin'i şişeyle yaralayan Alkan ise Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Alkan, burada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24