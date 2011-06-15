Başsavcının oğluna barda şişeli saldırı

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Eğlence mekanında şişeli kavganın taraflarından biri İstanbul Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in oğlu Mehmet Cem Engin çıktı. Engin pazar gecesi arkadaşlarıyla Ortaköy'deki gece kulübü Anjelique'e geldi.İddiaya göre Engin, eski Mardin Spor Kulübü Başkanı Tekin Alkan'ın oğlu Cemil Can Alkan ile tartışmaya başladı. Arka masadaki sandalyeye kolunu koyan Engin, masada bulunan Alkan tarafından uyarıldı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma araya giren güvenlik görevlileri tarafından yatıştırıldı.Akşam'dan Levent Albayrak imzalı habere göre, gecenin ilerleyen saatlerinde ikili arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma üzerine hesabı ödeyerek mekandan ayrılmak isteyen Engin, Alkan'ın masadan aldığı şişeyi başına vurmasıyla yaralandı.Bir anda başı ve yüzü kanlar içinde kalan Engin, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin'in başında ve yüzünde kesikler oluştuğu ve dikiş atıldığı öğrenildi.Öte yandan Engin'i şişeyle yaralayan Alkan ise Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Alkan, burada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.