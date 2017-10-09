Başsavcının kardeşi için 'hızlı adalet'; 'FETÖ' iddiasıyla açığa alınan öğretmen, görevine iade edildi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça başta olmak üzere KHK ile işinden edilen birçok öğretmen 'adalet' beklerken, 'FETÖ' iddiasıyla açığa alınan başsavcının eğitimci kardeşi sessiz sedasız göreve iade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve açığa alınan binlerce öğretmen “adalet” beklerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın FETÖ üyeliği iddiasıyla açığa alınan kardeşi öğretmen İlhan Fidan, sessiz sedasız görevine iade edildi. 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturmaların başındaki isim olan Başsavcı İrfan Fidan’ın öğretmen kardeşi İlhan Fidan’ın da FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığını ilk olarak Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ortaya çıkarmıştı. 26 Ekim 2016’da yayımlanan haberin ardından önce Cumhuriyet yöneticilerine operasyon yapılmış, bir süre sonra da Ahmet Şık tutuklanmıştı.

Ahmet Şık yazmıştı

Haberde, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Büyük Ata Ortaokulu’nda 10 yıldan uzun süredir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan İlhan Fidan’ın, “FETÖ ağabeyi” olduğu iddiasıyla 1 Eylül’deki kanun hükmünde kararname (KHK) ile açığa alındığı duyuruldu. Buna göre İlhan Fidan’ın çevresindeki öğretmenleri cemaatin sohbet toplantılarına götürmeye çalıştığı, Fatsa ve köylerindeki öğretmenlerden sorumlu “ağabeyi” konumunda olduğu belirtildi. Gülen Cemaati ve AKP’nin ortak olduğu dönemde, 2 Haziran 2012’de gerçekleştirilen, 10’uncu Türkçe Olimpiyatları’nın Ordu’daki etkinliklerinin organizasyonunda rol aldı. Fidan, FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Aktif Sen’in Ordu ve Fatsa teşkilatlarının örgütlenmesinde görev yaptı.

Okul doğruladı: Görevde

Bu süreçte soruşturması tamamlanan İlhan Fidan’ın görevine iade edildiği öğrenildi. Büyük Ata Ortaokulu yetkilileri de Fidan’ın görevine döndüğünü doğrularken, okulun sitesinde öğretmenler bölümünde adı yer aldı. İlhan Fidan, soruşturma sonucu görevine dönebilen şanslı öğretmenlerden. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 33 bin öğretmen, bir yılı aşkın zamandır adalet bekliyor. OHAL Komisyonu, yaklaşık 100 bin dosya arasında bu öğretmenlerin durumunu da görüşecek. FETÖ ile irtibatı olmayan öğretmenlerin ne zaman göreve döneceği meşhul. Diğer yandan MEB’e bağlı yaklaşık 10 bin öğretmenin de açıkta. Bu öğretmenler hakkında FETÖ araştırması yapılıyor