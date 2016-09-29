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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başsavcılıktan, "Kumpas davaları, darbe girişimi ana dosyasıyla birleştirildi" iddiasına yalanlama

"Soruşturmalar, bağımsız ve ayrı olarak yürütülüyor"

29 Eylül 2016 21:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ana soruşturmasının Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davalarıyla birleştirildiği iddiasına yönelik çıkan haberleri yalanladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davaları’nın darbe girişimiyle ilgili soruşturmalardan bağımsız ve ayrı olarak yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturma dosyaları ile kamuoyunda Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk olarak bilinen soruşturma dosyalarının birleştirildiği yönünde 28/09/2016 tarihinden itibaren bazı basın organları tarafından haberler yayınlandığı anlaşılmıştır.

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili soruşturmalar ile Askeri Casusluk, Ergenekon ve balyoz soruşturmaları birbirinde bağımsız ve ayrı olarak yürütülmektedir.

“Soruşturmaların birleştirildiği yönünde kamuoyuna yansıyan haberler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.”

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