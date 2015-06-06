Başsavcılıktan bombalı saldırıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) mitingindeki patlamaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 savcı tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstasyon Meydanı'nda HDP'nin miting yaptığı saat 17.46 — 17.48 sularında patlama olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Olayda N.K. ile Ş.K'nın hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde vatandaşın da patlama ve sonrasında yaşanan izdiham nedeniyle yaralandığını belirten Solmaz, bir kısım kolluk görevlilerinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Meclisi, 10'u çok ağır olmak üzere 316 yaralı yaralı olduğunu açıkladı.

Otopsinin iki Cumhuriyet savcısı nezaretinde iki adli tıp uzmanı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Solmaz, olay kapsamında diğer delillerin toplanması için de bir Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

‘Bir kişi patlama öncesinde yüksekten düşerek öldü’

Başsavcı Solmaz, mitingin düzenlendiği alandaki patlamadan yaklaşık 2 saat öncesinde yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki R.Y'nin ölümünün olayla bağlı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Solmaz, şu ifadelere yer verdi: "Soruşturma kapsamında delillerin toplanması ve olayın faillerinin tespitine yönelik, olayın meydana geldiği alanda Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet başsavcıvekili ile Cumhuriyet savcısı nezaretinde Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, gerekli inceleme yapılarak olay ve olay yeri ile ilgili kamera görüntüleri ve olay yerinde bulunan delil niteliğindeki materyaller muhafaza altına alınarak inceleme başlatılmıştır. Şahsım nezaretinde Cumhuriyet başsavcıvekili, dört Cumhuriyet savcısı ile patlama olayıyla ilgili yürütülen soruşturma, tüm ayrıntılarıyla çok yönlü olarak devam etmektedir. Her ihtimalin titizlikle araştırıldığı soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir."