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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başsavcılıktan 300 kişilik ‘FETÖ’ listesi

Şüphelilerden 40 yakın isim gözaltına alındı

30 Eylül 2016 22:18

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılından sonra görev yapmış askeri ataşelere yönelik operasyon başlattı. 300 askeri ataşeyi içeren liste yapıldı. Şüphelilerden 40 yakın isim gözaltına alındı.

Milliyet’in haberine göre soruşturma kapsamında 300 kişilik bir şüpheli listesi oluşturulduğu ve bu listedeki isimlerin ağırlığının 2010'dan sonra görev yaptığı bildirildi. Operasyon kapsamında ulaşılabilen 40'a yakın ismin gözaltına alındığı, gözaltıların devam edeceği de ifade edildi.

Gözaltına alınanların ‘FETÖ’ bağlantılarının incelemelerden sonra saptandığı, konuyla ilgili olarak askeri makamların da bilgilendirildiği kaydedildi.

 

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