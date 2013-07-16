Başsavcılık'ın gözünden Ankara'nın Gezi bilançosu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı odaklı eylemler kapsamında Ankara'da, 31 Mayıs 2013'ten bugüne kadar 49'u Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli büro tarafından olmak üzere toplam bin 78 kişinin gözaltına alındığını, 29 kişinin ise halen tutuklu olduğunu açıkladı.

Ethem Sarısülük'ün polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülmesiyle ilgili hiçbir bilgiye ise yer verilmedi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "kamuoyunda Gezi Parkı eylemi olarak bilinen ve Ankara'da meydana gelen olaylar ile ilgili basında son günlerde yer alan yorum ve açıklamalar dikkate alınarak, bazı hususların açıklanmasında fayda görüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, 31 Mayıs 2013'ten bugüne kadar meydana "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet, tehdit, hakaret, görevli memura direnme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, yaralama ve yağma" suçlarından başsavcılık tarafından yapılan soruşturmalarda, adliyeye intikal eden evraklarda, olay yerinden elde edilen görüntü, fotoğraf, parmak izi, zarar gören müşteki-mağdurların beyanları ile kolluğa yapılan ihbarlar nazara alınarak, toplam bin 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bunlardan 995'nin kimlik tespiti ve savunmalarının alınmasını müteakip başsavcılığın talimatıyla adliyeye getirilmeksizin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, mevcutlu olarak adliyeye getirilen 34 şüpheliden 9'unun başsavcılıkça serbest bırakıldığı, 25'inin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği, 24'ünün mahkemece salıverildiği, birinin ise tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu şüphelinin de, tutuklamaya itirazının üst mahkemece kabul edilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

TMK'nın 10. maddesiyle görevli büronun soruşturması

Ayrıca, TMK'nın 10. maddesiyle görevli büro tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili olarak DHKP/C, MLKP, TİKB, TKİB, TKEP/L, THKP/C, Direniş Hareketi, TKP/ML, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik ve DSİH isimli yasa dışı örgütlere mensup oldukları iddiasıyla yasa dışı toplantılar sırasında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen görüntü, fotoğraf ve örgütsel dokümanlar nazara alınarak, 52 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararları verildiği, bunlardan 49'unun gözaltına alındığı, 3'ünün ise firarda olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 49 şüpheliden 36'sı hakkında "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnmek, kamu malına zarar vermek, yaralama, silahlı terör örgütüne üye olmak, mala zarar vermek, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından tutuklama kararı verildiği anımsatılan açıklamada, 13 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ancak daha sonra tutuklu şüphelilerden 6'sının adli kontrol, birinin ise bihakkın tahliyelerinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, halen 29'u tutuklu olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında ilgili büro tarafından soruşturmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Olay yerlerinden elde edilen MOBESE, kolluk tarafından çekilen ve vatandaşlar tarafından çekilerek kolluk makamlarına teslim edilen kamera görüntüsü ve fotoğrafların eylemlere katılan şüphelilerin kimliğini tespit amacı ile çözüm işlemleri devam etmektedir" denildi.