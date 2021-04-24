Başsavcılık'tan Thodex açıklaması; soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının iddia edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin adının 2020'de değiştirildiği ve 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlendi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi de kullanıldı.
Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı sonrası yurt dışına kaçtığı iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Thodex adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.
"Banka hesaplarına tedbir konuldu"
Kırmız bülten çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur" bilgileri yer aldı.
"Tüm işlemler titizlikle sürüyor"
Açıklamada, "Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
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Ne olmuştu?
21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı.
İddiaların ardından Thodex'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan kurucu Faruk Fatih Özer, "yurtdışına kaçtı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.
Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 65 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu başsavcılığı, yurt dışına giden Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılması için harekete geçti. Savcılık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına ‘kırmızı bülten’ yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletmişti. Adalet Bakanlığı da Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.
Şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önceki dün (22 Nisan 2021) Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurmuştu.
Emniyet'ten yapılan açıklamada, “Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denilmişti.