Başsavcılık: Savcıda 5 adet mermi giriş deliği, 3 mermi sıyrığı vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKC’liler tarafından öldürüldüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Zaman gazetesinin “Savcıdan 5 değil 10 kurşun çıktı” haberinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart 2015 tarihinde teröristlerle irtibatı sağlayan emniyet görevlilerinin görüşmeleri devam etmekteyken içeriden ilk başta peş peşe 2 el, akabinde de 16 saniye sonra peş peşe 3 el silah sesi gelmesi üzerine operasyon ekibi hemen müdahaleye başladı. Operasyon ekibinde özel harekat ve terör şube timlerinin ortaklaşa hareket etti" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2015 tarihli Adli Tıp raporunda açıklandığı üzere; cumhuriyet savcımızın vücudunda 5 adet ateşli silah mermi giriş deliği olduğu, 3 adet ise ateşli silah mermi sıyrığının bulunduğu, vücuttan 2 adet 7,65 mm çaplı çekirdek çıkartıldığı, atışlardan bir tanesinin kafaya bitişik şekilde yapıldığı belirtildi. Bu haliyle yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, maksatlı olup soruşturma belgelerinin yayınlanması suç teşkil etmektedir. Bu konuda yayın yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini suçundan soruşturma yapılacaktır. Soruşturma etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte. Bu amaçla 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi."