'Özal'ın zehirlendiği bulgusu yok ancak kesin ölüm nedeni tespit edilemedi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı. Açıklamada, ölüm nedeninin tespit edilemediği kaydedildi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin günlerdir merakla beklenen rapor açıklandı.

Özal'ın Adli Tıp raporunu değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşında yapılan incelemeye ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda şu ifadeler yer aldı:

''Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün hemen sonrasında gerekli otopsi işleminin ve ölü üzerinden derhal alınması gerekli kan, idrar ve doku örnekleri gibi materyallerin alınarak incelemelerinin yapılmamış olması nedeniyle kesin ölüm sebebinin saptanamadığının bildirilmiş olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından dosyada mevcut Adli Tıp Kurumu raporu diğer bulgu ve deliller ışığında soruşturmaya devam edilerek, muktezaya bağlanacaktır.''

Başsavcılık, Özal'ın naaşında yapılan incelemeye ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda mevcut bilgi ve bulgular ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğinin oy birliğiyle mütala edildiğinin bildirildiği kaydedildi.

Ölümüyle ilgili iddialer ortaya atıldı

17 Nisan 1993'te hayatını kaybeden Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat vermişti.

DDK ölümü 'şüpheli' bulmuştu

DDK'nın ölümle ilgili 625 sayfalık raporunda, Turgut Özal’ın ölümünün 'şüpheli' olduğu belirtilerek "Ölümle ilgili bilinmezlik bugün de devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.

Kurul raporunda, Özal'ın mezarının açılarak otopsi yapılması gerektiğini kaydederek, “Köşk’te delil tespiti yapılmaması akıl tutulmasıdır” demişti.

'Zehirlendi' iddiası

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar vermişti. Özal'ın mezarının açılmasının ardından hazırlanan raporda 'zehirlendiği' iddiaları ortaya atılmıştı.