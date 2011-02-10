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Başsavcılık 'Haberal' iddiasını yalanladı

Ergenekon sanığı Haberal’ın şirketlerine usulsüz para aktarıldığı yönündeki iddialar yalanlandı.

10 Şubat 2011 02:00

T24 - Ergenekon sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın şirketlerine usulsüz para aktarıldığı gerekçesiyle Başkent Üniversitesi’ne YÖK’ün el koymasını istediği yönündeki iddialar yalanlandı.

İşte o haber: Başkent Üniversitesi’ne el koyun isteği

Radikal gazetesinde dün yayımlanan haberde Haberal’ın kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi’nin hesaplarını inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, üniversite ile Haberal ’ın şirketleri arasında ‘yüklü miktarda usulsüz para hareketi’ tespit ettiği iddia edilmişti.

Haberde savcılığın, bir inceleme raporu hazırlayarak YÖK ’ten Vakıf Üniversiteler Kanunu ’nun 26. maddesine göre Ba∫kent Üniversitesi ’ni Hacettepe Üniversitesi’ne devretmesini istediği ileri sürülmüştü . Haberde ayrıca savcılığa aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu söyleyen Haberal’ın üniversiteden 60 bin TL, şirketlerden 30 bin TL, kira gelirlerinden de 22 bin TL olmak üzere aylık 112 bin lira kazancı olduğunun belirlendiği ve bu yüzden Haberal hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulacağı da öne sürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, “Başkent Üniversitesine YÖK tarafından el konulmasını istediği”ne ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi bulunmadığını ve Başsavcılık kayıtlarında bu tür bir soruşturmanın bulunmadığını” açıkladı. Konuya ilişkin YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ’nden yapılan yazılı açıklamada da dün bir gazetede “Başkente ’el koy’ talebi” başlıklı bir haber yayımlandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Söz konusu haberde Yükseköğretim Kurulu ile ilgili gerçeği yansıtmayan bazı ifadeler yer almaktadır. Başkent Üniversitesi ile ilgili Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir yazı, bilgi ve belge bulunmamaktadır. Konunun önümüzdeki Genel Kurul ’a taşınacağı da doğru değildir. Aynı şekilde ilgili mevzuat kapsamında Başkent Üniversitesi ’nin hamisi Hacettepe Üniversitesi değil, Gazi Üniversitesi ’dir. Bunun yanında Yükseköğretim Kurulu, vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin gelişmesini desteklemektedir.”


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