Başsavcılık, deprem sonrası Elazığ'da artan kira fiyatları hakkında soruşturma başlattı

Elazığ'da geçtiğimiz cuma günün yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından kira fiyatlarının iki katına kadar yükselmesi hakkında soruşturma başlatıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada artan kira fiyatlarıyla ilgili re'sen araştırma ve soruşturma başlattığı bildirildi.

Elazığ’da geçtiğimiz cuma günü 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem sonrası bazı evler yıkılırken, birçok ev ise kullanılamaz hale gelmişti. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar ise geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalmaya başlamıştı. İlde durumun normale dönmeye başlaması ile birlikte evleri hasar gören bu vatandaşlar kiralık ev arayışına girdi. Ancak başlarını sokacak yeni bir ev umuduyla mahalle mahalle dolaşan depremzedeler ev fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığını gördü.

Haberlerin ardından açıklama yapan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Köse yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYIN - Deprem sonrası Elazığ'da kira fiyatları iki katına çıktı

TIKLAYIN - Elazığ’da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak