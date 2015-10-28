Başsavcılık: Ankara saldırısını DEAŞ'tan talimat alan Gaziantep merkezli hücre yapılanması gerçekleştirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Garı önünde 10 Ekim'de meydana gelen ve en az 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldıraya ilişkin olarak açıklama yaptı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Saldırıyı Suriye'deki DEAŞ terör örgütünden talimat alan Gaziantep'teki bir hücre yapılanması gerçekleştirdi. Ankara saldırısının amacı 1 Kasım seçimleri erteletmek" denildi.

"Dijital matertallerin yüzde 5'i çözüldü"

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.10.20l5 tarihli yazılı basın bildirimizde isim paylaşılmaksızın bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar da ele geçirilen materyallerden bahsedilmiştir. Konuya dair daha önceki bildirimizin 5-g maddesinde belirtilen silahların ve bombaların ele geçirildiği evde ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konulmuştur. Ele geçirilen dijital materyallerin içeriklerinin çözümüne ilişkin dair emniyet birimlerimizce başlatılan çalışmalar halen devam etmektedir. Çok sayıda elde edilen dijital materyallerin bugün itibari ile yaklaşık yüzde 5'lik gibi çok az kısmı çözülebilmiştir. Açılan dijitallerden elde edilen verilerde menfur Ankara saldırısını düzenleyen örgüte dair çok önemli bilgiler elde edilmiş olup, hali hazırda uygun görülen bir kısmı aşağıda açıklanmıştır.

"Gaziantep merkezli hücre tipi yapılanma"

Buna göre; Söz konusu örgüt Gaziantep merkezli olarak hücre tipi bir yapılanma modeli oluşturmuştur. Gaziantep'teki bu örgüt grubunun doğrudan Suriye'deki DEAŞ terör örgütünden talimat alarak Türkiye genelinde eylemler planladıkları anlaşılmıştır.

"Askeri üsse yöenlik canlı bomba eylemi planlıyorlardı"

İncelenen kayıtlara göre ; Söz konusu terör örgütünün, Mersin ve Adana'daki HDP saldırılarını, Diyarbakır'daki HDP mitingindeki bombalama eylemini ve Suruç'taki bombalama eylemini gerçekleştirdiklerine dair kuwetli deliller bulunduğu, bu terör örgütüne Suriye'deki örgüt merkezinden düzenli para akışının olduğu, bu terör örgütünün yurt içinde daha bir çok eylemleri planladıkları, özellikle Suriye'den mülteci olarak yurdumuza gelmiş olan ve terör örgütleri ile bağlantısı bulunmayan Suriye'li gençleri örgüte çekmeye çalıştıkları, Suriye'den PKK ve DEAŞ'e karşı olan tüm gruplara yönelik eylem yapma izni aldıkları, aynı şekilde yurdumuzda yaşayan hristiyan ve yahudilere karşı da eylem yapmak amacıyla aynı ülkeden izin almak için gayret gösterdikleri, yurt içindeki bir askeri üsse yönelik canlı bomba eylemi yapmayı planladıkları tespit edilmiştir.

Ele geçirilen dijital kayıtlarda 10.10.2015 günü Ankara Garı önünde meydana gelen patlamaya dair şu yeni bilgilere ulaşılmıştır; söz konusu terör örgütü Ankara'da Sıhhiye meydanında yapılması düşünülen barış mitingine katılacak grupları açık kaynaklardan tespit ederek bu gruplara karşı bombalama eylemi gerçekleştirmek amacıyla hedef tespiti yapmıştır. Gerçekleştirilen terör eyleminin sonuçlarından neler beklediklerini kendi içlerinde değerlendirmişlerdir. Eldeki dijital materyallerden edinilen bilgilere göre, bu eylemleri aşağıdaki amaçlara ulaşmak için gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir; yaklaşan seçimleri sabote ederek siyasi istikrarı bozmak ve seçim sonucunda çıkacak siyasi tablodan herhangi bir şekilde hükümet kurulmasını zorlaştırmak, bombalama eyleminde hedef seçtikleri kitleye karşı saldırıyı gerçekleştirip, bu sebeple hedef seçtikleri kitlenin marjinal kesimlerini sokağa dökmek, protesto ve eylemleri çoğaltıp ülkeyi istikrarsızlığa, kavgaya ve kargaşaya sürüklemek, yine kendi gerçekleştirdikleri bu eylemden devletin sorumlu tutulmasını sağlayarak PKK'nın Türkiye'ye saldırılarını meşrulaştırmak, eylemi başkent Ankara'da gerçekleştirerek Türkiye'ye gözdağı vermek, terör eylemlerini yaygınlaştırıp 1 Kasım genel seçimlerini erteletmek, terör örgütünün Ankara Garı'ndaki bombalama eylemini Suriye'de ki örgütten aldığı izinle gerçekleştirdiği, bu eylem için özellikle Türk uyruklu canlı bombacı talep ettikleri, yukarıda belirttikleri amaçları Suriye tarafıyla paylaştıkları tespit edilmiştir.

"20 kişilik ekip ile dijital verilerin çözümü çalışmaları devam etmektedir"

Anlatılan konularla ilgili olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan 20 kişilik ekip ile dijital verilerin çözümü çalışmaları devam etmektedir. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada en başından beri başarılı ve titiz bir çalışma sergileyen ve olayın aydınlatılmasında büyük gayretleri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerindeki amir ve memurlarımızı da tebrik ederiz. Soruşturmamız derinleştirilerek devam etmektedir.