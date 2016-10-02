Başsavcıdan siyasilere: Acele eleştiriler yaparak yargının moralini bozmayın

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak "Bu vatanın bağımsız kalmasını isteyen basın ve medya mensupları, bütün siyasetçiler ve vatandaşlarımızın yargıya ve emniyete bugüne kadar olmadıkları düzeyde yardımcı olmasını, acele eleştiriler yaparak moral ve motivasyonlarını bozmamalarını, asla soruşturmalara zarar verecek şekilde müdahale etmemelerini, manevi desteklerini esirgememelerini bekliyoruz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Akif Celalettin Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yürütülen soruşturmalar, önem ve hassasiyetine göre verilen gizlilik kararları ile hukuk çerçevesinde, kul hakkı yenmeden yürütülmeye çalışılırken sürekli sulandırma ve kaos planlarından vazgeçmeyen hain örgüt üyeleri, sabırsız ve aceleci insanımızı da yönlendirmeye çalışıyor. Hain girişim sonrası yargısı, emniyeti, askeriyesi ve MİT'in yarısı tasfiye edilmişken, örgüt üyesi olan şüphelilerin hepsinin bir günde toplanıp tutuklanması asla mümkün değildir. Bu vatanın bağımsız kalmasını isteyen basın ve medya mensupları, bütün siyasetçiler ve vatandaşlarımızın yargıya ve emniyete bugüne kadar olmadıkları düzeyde yardımcı olmasını, acele eleştiriler yaparak moral ve motivasyonlarını bozmamalarını, asla soruşturmalara zarar verecek şekilde müdahale etmemelerini, manevi desteklerini esirgememelerini bekliyoruz. FETÖ ve diğer hain örgütler ile mücadelede bu kilit kurumlar başarılı olursa ülkenin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Önümüzde dünya tarihinin en kapsamlı ve örgüt üyesi en çok olan yapısı ile mücadele ediliyor. Bu örgüt kırk yıllık bir yapı ve çok profesyonel, haliyle mücadele de uzun ve meşakkatli sürüyor ve sürmeye de devam edecek. Biraz sabır, biraz güven. 19 Mayıs 1919 ruhu bugün yeniden yeşerecek ki; bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde başarılı olabilelim.