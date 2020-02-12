Başsavcıdan 4 yıl sonra açıklama: Tahir Elçi soruşturması dava aşamasına geçecek

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında 3 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesinin 4 yıl sonra alınmasına ilişkin, "Bundan sonra artık soruşturma aşaması tamamlanıp, dava aşamasına geçilecek" dedi.

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen bir açılış törenine katılan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Londra Üniversitesi’ne bağlı Adli Mimarlık Bölümünün "muhtemel fail olarak tespit ettiği" 3 şüpheli polisin dava dosyasında, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Başsavcı Yavuz, "Bildiğiniz gibi soruşturma 4 yılı aşkın bir süredir sürüyor. Titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik. Son aşamalarına geldik ifade alma işlemlerini de tamamladık. Bundan sonra artık soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecek. Şuanda 3 şüphelinin ifadesi alındı. Şuanda şu anda soruşturma gizli" dedi. (MA)