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Başsavcı Yavuz'dan yaralı Binbaşı'ya ziyaret

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Köyceğiz İlçesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada bacağından yaralanan Binbaşı Yavuz Oruç'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

13 Ekim 2017 19:58

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Köyceğiz İlçesi\'nde teröristlerle girdiği çatışmada bacağından yaralanan Binbaşı Yavuz Oruç\'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Geçen 5 Ekim\'de Köyceğiz\'in kırsal kesiminde güvenlik güçlerince düzenlenen \'Fırtına\' adlı operasyonda, 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, teröristlerin attığı el bombasından önündeki askeri korumak isteyen Binbaşı Yavuz Oruç, sağ diz kapağının altından yaralandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Oruç\'a, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam ve 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, \'Geçmiş olsun\' ziyaretlerinde bulundu. Binbaşı Oruç, bir an önce iyileşerek görevinin başına dönmek istediğini ifade etti.

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