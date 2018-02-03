BAŞSAVCI HADİ SALİHOĞLU'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu\'nun babası Salih Yılmaz Salihoğlu, Pendik\'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Salih Yılmaz Salihoğlu için Pendik Çarşı Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan\'ın yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Hadi Salihoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Salih Yılmaz Salihoğlu burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Tavşantepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Hadi Salihoğlu\'nun taziyeleri kabulü

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlara alınması

-Genel ve detaylar

