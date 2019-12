Başsavcı Engin'nde 'ses kaydı' açıklaması

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, bundan 11 yıl önce, o dönemde Radikal gazetesinde çalışan, Ergenekon davası tutuklusu gazeteci Tuncay Özkan'la yaptığı bir görüşmenin bazı internet sitelerinde yayınlanmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başsavcı Engin videoyla ilgili "Montaj var mı bilmiyorum. Talimat gibi duyulan şey, dil sürçmesidir. Radikal gazetesinde yazan bir adamın bana talimatı olamaz. Bu bant çıktığında savcılar bana söyledi" dedi.





Görüşmede Tuncay Özkan’ın, kendisine talimat verir gibi konuştuğunun görüldüğünü belirten gazetecilere Engin, “Talimat gibi duyulan şey dil sürçmesidir. Bu konuşmayı dosyaya koyduran da benim. 11 yıl sonra bunun ortaya çıkarılması bir kasıttır.” dedi.





Başsavcı Engin, ses kaydının eklerinin Ergenekon davası iddianamesinin ek klasörlerinde mevcut olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





“11 yıl önce yapılmış bir konuşmadır. 10 yıldır başsavcıyım. Başsavcı olduğum dönemde hiç soruşturma yapmadım. Bu konu eski DGM mahkemelerinde savcı olduğum 2000 yılından önceki bir zamana 1998 -1999 yıllarına aittir. Hangi soruşturma olduğunu hatırlamıyorum. Ancak basın ve yayın organlarından herhangi bir soruşturma ile ilgili bir yayın yapıldığında biz belgeleri isteriz. Bizim bugün de dün de yaptığımız rutin bir uygulamadır bu. Konuşma bandından anlaşıldığı kadarıyla o dönemde Radikal Gazetesi'nde bu kişinin yazdığı yazıya istinaden bu konuşma yapılmış, belgeler istenmiştir" dedi.





'Bugün konuşulan yarın ne olur bilemem'





Konuşmalarda montaj olup olmadığını bilmediğini de belirten başsavcı Engin, şunları söyledi:

"Montaj var mı bilmiyorum. Talimat gibi duyulan şey, dil sürçmesidir. Radikal gazetesinde yazan bir adamın bana talimatı olamaz. Bu bant çıktığında savcılar bana söyledi. Bunu dosyaya koyduran da benim. 11 yıl sonra bunun ortaya çıkarılması bir kasıttır. Bizim tüm basın yayın organlarından tanıdığımız genel yayın yönetmeni, yazıişleri müdürleri var. Biz bu şekilde konuşmaları onlarla da yaparız. Yüzlerce kez yaptığımız konuşmalardan sadece biridir. Bugün konuştuğumuz kişilerin yarın ne olacağını bilemem. Engin isimli şahıs, o dönemde askeri savcıdır. Bunun eski olduğunun ispatı budur" dedi.







Tuncay Özkan-Başsavcı Engin diyaloğu







"Dailymotion" adlı video paylaşım sitesinde yayınlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin'le Tuncay Özkan arasında 11 yıl önce gerçekleşen görüşmenin metni şöyle:





TUNCAY ÖZKAN: sevgili dostum, nasılsınız?



A. CENGİZ ENGİN: Tuncay bey iyi günler, siz nasılsınız?



TUNCAY ÖZKAN: İyi günler, sağ olun.



A. CENGİZ ENGİN: Yerinizde misiniz?



TUNCAY ÖZKAN: Buyurunuz.



A. CENGİZ ENGİN: Bu şeyde bir kaç gündür okuyoruz, zaten eskiden beri takip ederim, notlar alırım hep şeyde.



TUNCAY ÖZKAN: Radikal'deki şeyleri.



A. CENGİZ ENGİN: Bu şimdi, dairedeyim zaten, sorgulamayı başından sonuna kadar talimatınızla yürütüyoruz.



TUNCAY ÖZKAN: Evet,





'Sorulmasını istediğiniz bir şey var mı?'





A. CENGİZ ENGİN: Basına bir çokları böyle yalan yanlış yansımış.



TUNCAY ÖZKAN: hı hı,



A. CENGİZ ENGİN: Siz nerden aldınız bilemiyorum o bilgileri de,



TUNCAY ÖZKAN: Hı hı,



A. CENGİZ ENGİN: Şimdi siz bu işi baştan sona kadar takip ediyorsunuz ya.



TUNCAY ÖZKAN: Evet.



A. CENGİZ ENGİN: Bana böyle sorulmasını istediğiniz, gerçi biz çok mufatsal şeyler hazırladık zaten.



TUNCAY ÖZKAN: Anlıyorum



A. CENGİZ ENGİN: Bir bölümünü de şeye de gönderdim, bunları sorun diye. Emniyet müdürüne. Hatta Baltacı'yı da buraya çağırdım, beraber de biraz daha soru hazırladık. Sizin için bilinenlerin dışında enteresan bir şey varsa, Engin'e not tuttur da,



TUNCAY ÖZKAN: Evet, olur, Memnuniyetle.



A. CENGİZ ENGİN: Onları soruşturma konusu yapalım, ben sorgularken.



TUNCAY ÖZKAN: Çok sevinirim. Ben de çok sevinirim. Ben bir de size gelmek istiyorum. Yani bir de size böyle... gerçekten çok seven bir insan olarak,



A. CENGİZ ENGİN: Teşekkür ederim.



TUNCAY ÖZKAN: Bir de size uğramak istiyorum ama çok yoğunsunuz. Nasıl olur onu da bilmiyorum tabi.



A. CENGİZ ENGİN: Tabii bu çarşamba sorgu yapacağız, ondan sonraki günler olabilir.



TUNCAY ÖZKAN: Olur memnuniyetle, ben bu gece hemen hazırlarım size.





'Gizlice bizim Baltacı'ya ulaştırın'





A. CENGİZ ENGİN: Eee size bir kaç şeyde. Bana doğrudan ulaştıramayabilirsiniz. Gizlice bizim baltacıya, Engin'e ulaştırırsanız.



TUNCAY ÖZKAN: Ordan size geçiririm.



A. CENGİZ ENGİN: O bana şey yapar, intikal ettirir böyle şeyleri



TUNCAY ÖZKAN: Memnuniyetle.



A. CENGİZ ENGİN: O bankaları filan da araştırıyorum ben, İş Bankası'nı şunu bunu da, pek İş Bankası'nda gayri meşru bir şey çıkmıyor, ama diğerlerinden çıkacak her halde.



TUNCAY ÖZKAN: O İş Bankasının müfettişlerinin saptadıkları var ki onlar başlı başına bir olay zaten. Yani o müfettiş raporları sizde var mı bilmiyorum.



A. CENGİZ ENGİN: Yok



TUNCAY ÖZKAN: İnanılmaz bir şey, o İş Bankası Müfettiş Raporları ordaki gayri meşrulukları inanılmaz ortaya koyuyor.



A. CENGİZ ENGİN: Siz işte ona mümasilen bizde de varsa onlardan şeyler.



TUNCAY ÖZKAN: Var, var.



A. CENGİZ ENGİN: Ordan sorup da sonuç alabileceğimizcevapları ne olabilirse ben sorgulama sırasında onları yönelteyim.



TUNCAY ÖZKAN: Memnuniyetle



'Bu gece sizin için çalışıtrım'



A. CENGİZ ENGİN: Polis yöneltemiyor tabi.



TUNCAY ÖZKAN: Bu gece sizin için çalışırım, Engin beye ben yarın sabah iletirim. O size öğlen verir.



A. CENGİZ ENGİN: Zahmet olur.



TUNCAY ÖZKAN: Estağfurullah ne demek, ne demek Aykut Bey.



A. CENGİZ ENGİN: Çok teşekkür ediyorum, sağolun.



TUNCAY ÖZKAN: Sevgiyle



A. CENGİZ ENGİN: İyi günler, iyi çalışmalar.



TUNCAY ÖZKAN: Hoşçakalın, iyi günler, çok sağolun, çok sağolun.