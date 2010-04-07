Başsavcı Engin: Gözaltı operasyonunun sonuçları düşünülmeliydi

T24 -

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Balyoz operasyonunda kendisi bilgilendirilmeden 95 kişinin gözaltına alınması talimatı vermeleri üzerine iki savcıyı neden soruşturmadan aldığını açıkladı. Engin, ''78 muvazzaf subay var. Bunların 25'i general ve amiraldi. Böyle bir yakalama ve gözaltı kararının yol açacağı sonuçların iyi değerlendirilmesi gerekir'' dedi.

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar'ın sorularını yanıtlayan Engin, soruşturmadan aldığı savcılar Bilal Bayraktar ile Mehmet Berk'in özel yetkilerinin kaldırılmadığını söyledi. "Zaten öyle bir yetkim yoktur" diyen Engin, "Soruşturmayı yürüten ekibin başındaki (Başsavcı Vekili) Turan Çolakkadı, çalışma ekibini değiştirme ihtiyacı hissetti, bana talebini gerekçeleriyle birlikte iletti, ben de gerekçelerini makul bulup onayladım. Yapılan işlem, sadece görev değişikliğidir” dedi.

'Gerekçeyi açıklayamam, ama listede 25 general vardı...'

Soruşturmadan alma süreci için “Bu gerekçeleri kamuoyuna açıklamam yasalara aykırıdır” diyen Engin, muvazzaf subayların gözaltına alınmak istenmesi nedeniyle operasyona müdahale edildiği haberleri için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gözaltına alınması istenen subayların 78’i muvazzaf... Bunların 25’i amiral ve general rütbesinde... Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda var, Güney Deniz Saha Komutanlığı’nda var, 6. Kolordu’da var, Hakkari’de terörle mücadele eden askeri birliğin başında olan var... 15-20 kişi de emekliye ayrılmış subay, toplam 95 kişi... Böyle bir yakalama ve gözaltı kararının yol açacağı sonuçların iyi değerlendirilmesi gerekir.”

Başsavcı Engin, bundan sonraki süreç için “İki savcı arkadaşımızın yerine (Murat Yöner ve Mehmet Ergül) başka görevlendirmeler yapıldı. Onlar dosyayı inceleyecekler, ona göre yeni bir karar verecekler” dedi.

'Adalet Bakanlığı'ndan talep gelmedi'

Engin, “Bu kadar kabarık bir dosyayı iki savcı nasıl inceleyip karar verecek?” sorusuna “Soruşturmayı yürüten savcılardan Süleyman Pehlivan da 15 gün önce atanmıştı, kısa sürede konuya vakıf oldu, yeni gelen arkadaşlarımız da işin ehli isimler, bir sorun olmaz” diye konuştu.

''Adalet Bakanlığı’ndan veya hükümetten operasyonun durdurulması yönünde herhangi bir talep geldi mi'' sorusuna Engin'in yanıtı, “Öyle şey olur mu? Herhangi bir talep gelmedi. Ama önemli gelişmeler yaşandığında, usul ve şekil bakımından bilgi sorulduğunda, Adalet Bakanlığı’na bilgi verilir” oldu.

'İki tarafın da tepkisi işimi iyi yaptığımı gösteriyor'

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerince görev yerinin değiştirilmesi girişimi ve Ergenekon soruşturması kapsamında telefonlarının dinlenmesi hatırlatılarak yöneltilen “Sürecin her iki tarafında da istenmeyen isim oldunuz, bunu neye bağlıyorsunuz” sorusu üzerine Engin, “Her iki tarafın da tepki göstermesi, aslında işimi iyi yaptığımı gösteriyor. 20 yıldır İstanbul'dayım, çok kritik davalara baktım, her zaman hukuktan yana oldum, hiç kimsenin tesiri altında kalmadım, tarafsız kalmaya özen gösterdim, vicdanen müsterihim” dedi