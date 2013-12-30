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Başsavcı Çolakkadı, ikinci yolsuzluk dosyasını yine TMK savcılarına verdi!

Çolakkadı, Savcı Akkaş’ın, 'TMK'nın 10. maddesiyle yetki verilmeyen bir soruşturma yürüttüğünü' savunmuştu. Ancak dosyanın yeniden TMK savcılarına verilmesi soru işaretlerine neden oldu

30 Aralık 2013 20:32

Arzu Yıldız / Ankara
 
İstanbul’da 25 Aralık’ta Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı ve arama kararlarının uygulanmaması, ifade tebligatlarının  yapılmaması üzerine başlayan krizde ilginç bir görevlendirme yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, dosyanın Akkaş'tan alınma gerekçesini anlatırken "TMK'nın 10. maddesinde yetki verilenmeyen bir soruşturma yürüttüğünü" de dile getirmişti. Ancak Çolakkadı'nın, Akkaş'tan aldığı dosyayı yine TMK savcılarına verdiği öğrenildi.
İstanbul'da yolsuzluk iddialarını içeren ikinci dalga operasyonun ardından Turan Çolakkadı ve savcı Muammer Akkaş peşpeşe açıklamalarda bulunmuştu. Savcı Akkaş, nöbetçi hâkimlik tarafından alınan arama, el koyma ve gözaltı kararlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmesine rağmen yerine getirilmediğini, daha sonra bu isimlerin medyada yer almasıyla delillerin karartılması ve bazı şüphelilerin kaçmasına zemin hazırlandığını ve baskı yapıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı kameraların karşısına geçerek, Akkaş’ın iddialarına yanıt verdi. Çolakkadı, Akkaş tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasının TMK 10. Maddesiyle Yetkili Savcılık yetkisine girmediğini şu sözlerle iddia etmişti: 
“TMK görevine giren bir suç yok. Şimdi cebir ve şiddet yok ise TMK Organize suçlara da bakmaz.” 
Başsavcı Çolakkadı, Akkaş’ın yetkisi olmayan bir soruşturmayı yürüttüğünü ileri sürmüştü. Ancak Akkaş’tan alınan soruşturma dosyası yeniden TMK 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcı vekili Oktay Erdoğan, savcılar İdris Kurt, İrfan Fidan, Fuzuli Aydoğdu ve İsmail Uçar’a verildi. 
Akkaş, "gizli bir soruşturmayla ilgili bilgi sızdırmak, açıklama yapmak"la da suçlanmıştı. Ancak Akkaş tarafından yapılan ilk açıklamada, “gözaltı-arama kararlarının nöbetçi mahkemeden alınmasının ardından emniyete gönderildiği, daha sonrada listedeki isimlerin basına yansımasıyla delil karartılması ile bazı şüphelilerin kaçmasına zemin hazırlandığı" vurgusunun bulunduğuna işaret edildi.

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