Başsavcı Cihaner'in tahliyesine 2. ret

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutukluluğuna yapılan ikinci itiraz da reddedildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatlarının 2. tahliye talebi, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüşüldü.



Mahkeme heyeti, avukatların tahliye talebini bir kez daha redderken, kararın gerekçesinde şöyle:



"Şüpheli İlhan Cihaner'in üzerine atılı suçun niteliği, CMK 100/3 maddesindeki suçlara yönelik olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, delileri karartma şüphesi bulunması nazara alınarak CMK 100/1, 2, 3. maddeleri ve CMK'nın 251/2. maddesi uyarınca şüpheli vekilinin tahliye talebinin reddine, şüphelinin tutukluluk halinin devamına, soruşturma dosyasını Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine, kararın bir örneğinin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla şüpheli vekiline ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğine, soruşturma dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda talebe aykırı 7 gün içerisinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.''



Kara sonrası konuşan Başsavcı Cihaner’in avukatı Hamit Sekman, 3. kez itiraz edeceklerini ancak 3. itirazı Diyarbakır'da bulunan özel yetkili mahkemeye yapacaklarını söyledi.

