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Başsavcı Cihaner'in avukatında sert açıklama

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Başsavcısı Cihaner'in avukatı Turgut Kazan sert açıklamalar yaptı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, müvekkili hakkındaki dosyanın İstanbul'a gönderilmesi üzerine İstanbul'a geldi. Sert açıklamalar yapan Kazan, özel yetkisi alınan savcı Osman Şanal için "militan" ifadesini kullandı ve Şanal'ın görevini "büyük ihtimalle" Adalet Bakanlığı'yla paslaşarak kötüye kullandığını söyledi.

TEBLİGAT 24 SAAT GEÇ GİTTİ, ŞANAL DOSYAYI İSTANBUL'A GÖNDERDİ

Beşiktaş'taki İstanbul adliyesinde Ergenekon savcıları ile görüşen Kazan, soruşturma belgelerinin güvenlik altına alınması için dilekçe verdi.

Burada gazetecilere de açıklama yapan Kazan, savcı Şanal'ın yetkisi alındığı halde dosyayı İstanbul'a göndermesiyle ilgili olarak, "Erzurum'daki savcı, savcı değil, militan. Bakanlıkla içiçe görev yaptığını ortaya koyuyor. Yargıyla ilgili bu karar anında bildirilir" dedi.
 
Bakanlığın "tebliğin geç yapılıp yapılmadığı" konusunda kendi yaptığı açıklamayla suçüstü yakalandığını söyleyen Turgut Kazan, "Biz saat 16.13'te bu savcının dosyalarla, çuvallarla ilgili birşeyler yapabileceğinden kuşkulanıyoruz ve saat 16.13'te mahkemeye dilekçe veriyoruz. Diyoruz ki; bu savcı bize 'gelin şu çuvalları açalım' diyor, bizim imzamızı sağlamaya çalışıyor. Yetkisinin kaldırıldığını bütün Türkiye duymuş, kendisi de duymuştur herhalde. Dosyaların güvenlik altına alınmasını istiyoruz. Yani militandan kuşku duyuyoruz. Erzurum'daki mahkeme ise saat 17.00 itibarıyla savcıya böyle bir tebligat yapılmadığını söylüyor" dedi.

Bunun bir skandal ve görevi kötüye kullanma olduğunu söyleyen Kazan, büyük ihtimalle bakanlıkla paslaşılarak yapılmış olduğunu belirtti.

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