Başsavcı Cihaner görevine döndü

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Erzincan Ergenekon davasından 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Yargıtay 11’inci Dairesi tarafından 18 Haziran günü Ankara’da yapılan duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in bu sabah görevine başlamak üzere Erzincan'a geldi. Kente 10 kilometre kala yaklaşık 100 kişilik grup tarafından Atatürk posterleri ve bayraklarla karşılanan Cihaner, görevine başladı.