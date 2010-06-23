T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcı Cihaner görevine döndü

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararıyla tahliye edilen Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, 4 ay sonra bugün işbaşı yaptı. Cihaner'in ilk sözü ''Nerde kalmıştık&

23 Haziran 2010 03:00

T24-  Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararıyla tahliye edilen Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, 4 ay sonra bugün işbaşı yaptı. Cihaner'in ilk sözü ''Nerde kalmıştık'' oldu.

Erzincan Ergenekon davasından 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Yargıtay 11’inci Dairesi tarafından 18 Haziran günü Ankara’da yapılan duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in bu sabah görevine başlamak üzere Erzincan'a geldi. Kente 10 kilometre kala yaklaşık 100 kişilik grup tarafından Atatürk posterleri ve bayraklarla karşılanan Cihaner, görevine başladı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24