Başrolde Türk kuşu

T24- Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger gibi yıldızları buluşturan “The Expendables”ın ikincisinde, Türk Hava Kurumu yangın filosuna ait bir uçak da kullanılıyor





Eski ve yeni nesil aksiyon film yıldızlarını buluşturan “The Expendables” filminin ikincisinin çekimlerine Bulgaristan’da başlandı. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, Liam Hemsworth, Dolph Lundgren, Chuck Norris ve Jean-Claude Van Damme’ın rol aldığı filmin bir de sürprizi var.





Ekip Sofya’ya gitti





Yapım şirketi, filmde kullanmak üzere Türk Hava Kurumu’na ait bir adet CL-215 amfibik uçağı kiraladı. Senaryoya göre yeniden boyanan uçak, THK personeli iki pilot, iki koordinatör ve dört teknisyenle birlikte Sofya’ya gönderildi. Türk ekibin Sofya’daki çekimlerinin bir hafta süreceği öğrenildi.