-Basra'da ölü sayısı 50'ye yükseldi BASRA (A.A) - 14.01.2012 - Irak'ın güneyindeki Basra kenti yakınlarında Şiilere yönelik bugün girişilen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Emniyet makamları, sabah yerel saatle 09.00'a (TSİ 08.00) doğru girişilen saldırıda yaralananların sayısının da 100'ü aştığını belirtti. Bir polisin zanlıyı fark ettiği ancak korkunç saldırıyı engelleyemediği kaydedildi. Şiiler, Hazreti Hüseyin'in 10 Ekim 680'de Kerbela'da şehit edilişinin kırkıncı günü dolayısıyla yapılan Erbain yas toplantılarının son günlerinde Zübeyir'de toplanıyorlardı.