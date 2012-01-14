-Basra'da ölü sayısı 32'ye yükseldi ZÜBEYİR (A.A) - 14.01.2012 - Irak'ın güneyinde Basra yakınında Zübeyir şehrindeki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Polis yetkililerinin bildirdiğine göre, Şiiler, Hazreti Hüseyin'in 10 Ekim 680'de Kerbela'da şehit edilişinin kırkıncı günü dolayısıyla yapılan Erbain yas toplantılarının son günlerinde Zübeyir'de toplanıyorlardı. İntihar saldırganının polis üniforması giydiği, saldırıda 100 kişinin yaralandığı belirtildi. Son haftalarda Irak'ta Şiilere yönelik saldırılar arttı.