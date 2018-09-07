Basra'da İran Başkonsolosluğu ateşe verildi

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde, bir grup göstericinin, İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe verdiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Basra kentinde, bir süredir 'işsizlik ve yolsuzluklara' karşı süren ve giderek alevlenen gösteriler sırasında bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu bastı. Konsolosluğa grup, binayı ateşe verdi.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

İran, Irak'la arasındaki sınır kapısını kapattı

İran, göstericiler tarafından Basra’daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan İran Konsolosluğu saldırısı hakkında açıklama



Irak Dışişleri Bakanlığından Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada geldi.



Bakanlık, yayınlandığı yazılı açıklamada Basra kentindeki İran Konsolosluk binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek bu eylemin Irak'ın dünya ile ilişkilerini zedeleyeceğini söyledi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Mahcup tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin isteklerini anlayış ile karşıladıklarını belirtilerek, Basra kentindeki İran Konsolosluk binasını hedef alan saldırının kabul edilmez olduğu vurgulandı. Göstericilerden yabancı heyetlere zarar vermemeye çağıran mahcup Irak ve yerel hükümetten güvenliğini sağlanması istedi.

Irak Meclisi yarın Basra için "Acil" toplanacak

Irak Meclisi 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için olağanüstü toplantı kararı aldı.



Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek acil oturuma Başbakan Haydar el-İbadi ve ilgili bakanların katılacağı duyuruldu.



Açıklamada ayrıca "Oturumda Basra'daki sorunlar ve son gelişmelere karşı çözümler görüşülecek." denildi.



Sadr, dün yaptığı açıklamada "Basra'da yaşanan olaylar nedeniyle mecliste en geç pazar günü olacak şekilde olağanüstü oturum düzenlemesi" çağrısında bulunmuştu.



Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de Basra'da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, göstericilere karşı kullanılan aşırı şiddete son verilmesi çağrısı yapmıştı.



Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.



Güvenlik güçlerinin olayları bastırmak için açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Basra'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetine seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının güvenlikleri için protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Basra vilayetinde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra vilayetinin en kısa sürede hak ettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Basra vilayetinde bulunan veya anılan vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir." uyarısı yapıldı.