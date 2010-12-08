-BAŞPOLİSLİĞE YOĞUN İLGİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü, mevcut kadrosunda çalışan polisler için ''Başpolislik'' sınavı açtı. Sınava ilk günden yoğun ilgi olduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilatın ara kademe rütbeli personel ihtiyacını karşılamak üzere, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve ''Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik'' hükümleri çerçevesinde, ''başpolis'' için sınav açtı. Branş farklılığı gözetilmeksizin merkez teşkilatı için 935, taşra teşkilatı için 8 bin 815 olmak üzere toplam 9 bin 750 başpolis memuru kadrosu için açılan ve POL-NET internet ağı üzerinden duyurulan sınav yoğun ilgi gördü. Yazılı sınavın 5 Mart 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanan protokol hükümleri doğrultusunda belirlenecek olan il merkezlerinde yapılacağı ifade edilirken, dün başlayan müracaat kapsamında ise yaklaşık 10 bin polisin başvuruda bulunduğu bildirildi. Sınav için son başvuru tarihinin 17 Aralık 2010 olduğu kaydedildi. Başpolis memurluğu sınavına katılmaya istekli personelin, POL-NET üzerinde Personel Bilgi Portalına eklenen ''Başpolis Müracaat Modülü''nden müracaatını kendisinin yapacağı, müracaatların ilgili modül üzerinden 6-17 Aralık 2010 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi. Müracaatların yapılacağı program, Personel Bilgi Portalı ve Personel Bilgi Sistemi'nde 17 Aralık saat 17.00'da kullanıma kapatılacak. Şartları tutmayan personelin ise müracaat etmelerine sistem tarafından izin verilmediği belirtildi. Müracaatı kabul edilen adaylardan yazılı sınava çağrılacakların listesi ise mevzuat hükümleri doğrultusunda POL-NET'te bulunan Personel Daire Başkanlığı sitesinde 28 Aralık 2010 tarihinde yayınlanacak. Yazılı sınavda; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel yetenek ve genel kültür ile Polisi ilgilendiren mevzuat ue Uygulamalarla ilgili 100 soru sorulacağı ve sınavda yer alacak her sorunun eşit puanda olacağı bildirildi. Kıdemli başpolis memuru, hiyerarşik olarak başpolis memurunun üstü ve komiser yardımcısının astı olan rütbeyi, başpolis memuru ise hiyerarşik olarak polis memurunun üstü ve kıdemli başpolis memurunun astı olan rütbeyi temsil ediyor.