Başpiskopos tacizi itiraf edip, istifa etti

T24 - Belçika'da Bruges Başpiskoposu Roger Vangheluwe, bir çocuğa tacizde bulunduğunu açıkladı ve istifa etti. Ülkenin en uzun süre görev yapan Başpiskoposu olan 73 yaşındaki Vangheluwe'nin istifası, Belçika Başpiskoposu Andre-Joseph Leonard tarafından basın toplantısında duyuruldu.





Leonard, Vangheluwe'nin istifasının, Belçika'daki Katolik Kilisesinin "son derece can sıkıcı bir konuda kararlı bir şekilde yeni bir sayfa açma isteğini gösterdiğini" söyledi.





Vangheluwe, son aylarda Vatikan'ı sarsan taciz olaylarının ardından Belçika'da istifa eden ilk din adamı oldu.





Bu arada Vatikan Basın Bürosu, istifanın kabul edildiğini duyurdu. Belçika Katolik Kilisesi Temsilcisi ve Brüksel Başpiskoposu Andre-Joseph Leonard "Bugün kilise açısından kara bir gün. Mağdurlardan, ailelerinden ve toplumdan özür diliyoruz" dedi.