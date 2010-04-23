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Dünya

Başpiskopos tacizi itiraf edip, istifa etti

Belçika'da Bruges Başpiskoposu Roger Vangheluwe, bir çocuğa tacizde bulunduğunu açıkladı ve istifa etti.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Belçika'da Bruges Başpiskoposu Roger Vangheluwe, bir çocuğa tacizde bulunduğunu açıkladı ve istifa etti. Ülkenin en uzun süre görev yapan Başpiskoposu olan 73 yaşındaki Vangheluwe'nin  istifası, Belçika Başpiskoposu Andre-Joseph Leonard tarafından basın toplantısında duyuruldu.


Leonard, Vangheluwe'nin istifasının, Belçika'daki Katolik Kilisesinin "son derece can sıkıcı bir konuda kararlı bir şekilde yeni bir sayfa açma isteğini gösterdiğini" söyledi.


Vangheluwe, son aylarda Vatikan'ı sarsan taciz olaylarının ardından Belçika'da istifa eden ilk din adamı oldu.


Bu arada Vatikan Basın Bürosu, istifanın kabul edildiğini duyurdu. Belçika Katolik Kilisesi Temsilcisi ve Brüksel Başpiskoposu Andre-Joseph Leonard  "Bugün kilise açısından kara bir gün. Mağdurlardan, ailelerinden ve toplumdan özür diliyoruz"  dedi.

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