-BAŞPEHLİVANLIK ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ EDİRNE (A.A) - 10.07.2011 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek finali eşleşmesi yapıldı. Er Meydanı'nda yapılan 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3. gününde çeyrek finale yükselen 8 pehlivan, eşleşme kuralarını çekti. Buna göre, Ahmet Kavakçı ile Recep Kara, Gökhan Arıcı ile Fatih Atlı, Osman Aynur ile Ali Gürbüz ve Salih Dorum ile Şaban Yılmaz güreşecek. Pehlivanlar peşrevin ardından güreşe başlayacak. -GÜL: KIRKPINAR EDİRNE'NİN SEMBOLÜ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Edirne Valisi Gökhan Sözer'e gönderdiği mesajda, dünyanın en eski spor organizasyonları arasında yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yüzyıllardır nesilden nesile aktarılarak yaşatılan önemli bir kültür mirası olduğunu ifade etti. UNESCO'nun Kırkpınar'ı ''İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası'' listesine kaydetmesinin, bu köklü geleneğin dünyadaki özgün yerini en güzel şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Kırkpınar, Edirne'nin sembolü, zengin tarihsel ve kültürel birikimimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Her yıl ayrı heyecana sahne olan, ulusal ve uluslararası seviyede ilgi gören Kırkpınar, Edirne'nin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Milletimizin Kırkpınar geleneğini, daha da zenginleştirerek en iyi şekilde sürdüreceğine inanıyorum. 650. Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tüm güreşçilerimize başarılar diliyor, Edirneli vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi sunuyorum.''