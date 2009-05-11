Başpehlivan Sumoculara meydan okudu!





Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara Japon Sumo güreşçilerine meydan okudu. Başpehlivan Kara, kilo ve boy avantajları olmasına rağmen Ermeydanı'nda bir sumo güreşçisini rahatlıkla yenebileceğini iddia etti



Edirne Valisi Mustafa Büyük, Kırkpınar Yağlı Güreşlerini yeterince tanıtamadıkları söyleyerek, "Bu yıl 648. düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Japonların Sumo güreşçilerine de getirip bizim başpehlivanlarımızla şampiyon sumocuları gösteri amaçlı maç yaptıracağız"dedi.

Vali Mustafa Büyük'ün önerisi üzerine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemer sahibi Başpehlivanı Recep Kara, Sumo güreşlerinin iki ülkenin ata sporu olduğunu söyleyerek, "Sumo güreşçisiyle Kırkpınar Er Meydanında güreş tutarım. Ata sporumuz yağlı güreşleri yeterince tanıtamıyoruz. Ben ata sporumuz olan yağlı güreşlerimizi tanıtmak için Japon Sumo pehlivanları ile güreş yapamaya hazırım. Sumo güreşcisini rahatlıkla yenebilirim"dedi.



KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİ TANITAMIYORUZ



Edirne Valiliği'nin ve Edirne Belediyesi'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yeterince tanıtamadığının altını çizen Kara sözlerine şöyle devam etti



"Dünyada eşi benzeri olmayan bir kültüre sahibiz. Hiçbir ülkede 648 yıldır devam eden gelenek bulunmamaktadır. Ancak biz ata sporumuz olan yağlı güreşlerini yeterince tanıtamıyoruz. Japonların da ata sporu olan Sumo güreşleri 15 saniye gibi kısa sürmesine rağmen her ülke televizyon kanallarında canlı yayınlanıyor ve ilgi görüyor. Bizim Spor Bakanlığı ve diğer yetkililer bunu başaramıyor. Bende buradan gerek tanıtım gerek müsabaka havasında iki ayrı ülkenin ata sporu olan güreşçileriyle ortak bir turnuva düzenlenirse güreş tutmaya ben ve diğer pehlivan arkadaşlarımızla hazırız"dedi.