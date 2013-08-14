Başpehlivan dopingli çıkarsa ne olacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 3 senedir başpehlivan olan Ali Gürbüz’ün, yapılan testlerde dopingli çıkmasından sonra neler yaşanacağı tartışılıyor. Eğer Ali Gürbüz’ün doping yaptığı kesinleşirse başpehlivanlığın kime verileceği belli değil.

Radikal gazetesinden Efkan Bucak’ın “Oysa ki 1 ay önce testi geçmişti...” başlığıyla yayımlanan analizi şöyle:

Oysa ki 1 ay önce testi geçmişti...

Ali Gürbüz haziranda yapılan testi geçerken temmuzda dopingli çıktı... Ceza kesinleşirse ikincinin kim olacağı meçhul.

Son üç yılın Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz’ün Sarayiçi’ndeki doping testinin pozitif çıkmasının yankıları sürerken “ceza kesinleşirse dereceler nasıl düzenlenecek?” sorusu dillerde. Zira Kırkpınar’da iki tane üçüncü oluyor ve bunlardan biri ikinci sayılacak. Kararı Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) verecek.

Ancak öncelikle bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor: henüz Ali Gürbüz’ün cezası kesinleşmedi. İddia edildiği gibi genç sporcunun B numunesi henüz açılmış değil.

Sarayiçi’ndeki testin sonuçlarına göre Gürbüz’ün numunesinde performans artırıcı madde var ve bu durum sporcuya tebliğ edilerek savunması istendi. Gürbüz bu cezaya itiraz edecek çünkü bu yıl dizinden ciddi bir operasyon geçirdi.

Sporcu, vücudunda bulunan maddenin o operasyonun eseri olduğunu dile getirerek itirazını yapacak ve o zaman B numunesi açılacak. Ayrıca kimi durumlarda vücut performans artırıcı maddeleri kendisi de üretebiliyor. Geçmişte bu şekilde testten geçemeyip sonra haklı çıkan sporcular oldu. Ancak durum kesinleşene kadar Ali, tedbirli olduğu için hiçbir turnuvaya katılamayacak.

Aslında Ali Gürbüz, haziran ayında Belek’te de doping testine girmiş, orada temiz çıkmıştı. Bırakın Gürbüz’ü, herhangi bir sporcunun, temiz çıktığı test sonrası, 1 ay sonra teste gireceği başka bir organizasyon öncesini takviye yapmayacağı aşikârdır. Öyleyse nasıl oldu da Gürbüz’de yasaklı madde çıktı? Bunun yanıtı testlerin yapıldığı merkezler... Pehlivanların testleri Atina ve Köln’e gönderiliyor. Atina’daki testlerde numunelerde 1 ay öncesine kadar madde bulunabiliyor. Köln’de ise bu süre 6 ay... Kırkpınar’da alınan numuneler de Köln’den geldiği için haziranda temiz çıkan Ali Gürbüz, Kırkpınar sonrası testi geçemedi.

Gelelim Ali Gürbüz’ün cezasının kesinleşmesi durumunda olacaklara... Kürsüye çıkan diğer üç sporcu temiz çıktığı için ikinciliği elde eden İsmail Balaban başpehlivan ilan edilecek ve altın Kemer’in sahibi olacak. Peki ya ikinci? Yağlı güreşe eskiden yarı finalde birinciye yenilen üçüncü sayılırdı. Son yıllardaysa yarı finalde elenen pehlivanların ikisi de üçüncü kabul ediliyor ancak bu yılın üçüncüleri Recep Kara ve Orhan Okulu’nun ikisinin birden ikinci ilan edilmesi beklenmiyor. TGF Yağlı Güreş Yürütme Kurulu, Gürbüz’ün cezası kesinleşirse toplanarak teamüllere uygun olarak bir karar verecek.

‘Acaba ilaçlarım mı?’

Başpehlivan Ali Gürbüz yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası güçlenmek için kullandığı maddelere değinerek, “Acaba diyorum dizimden vurulduğum iğnelerden mi oldu? Çünkü Kırkpınar’da da sakattım, sakatlığım düzelmedi. İğne ile güreştim. Her turdan önce ağrı kesici iğne vuruldum. Hakkımızı mahkemede arayacağız. Çünkü benim 10 gün önce temiz çıkmış raporum var. 10 gün sonra pozitif çıkıyor” dedi.