T24 LogoT24 Logo
Spor

Başpehlivan Ahmet Yavuz EDİRNE (A.A)

11 Eylül 2011 22:08

-Başpehlivan Ahmet Yavuz EDİRNE (A.A) - 11.09.2011 - 15. Geleneksel Lalapaşa Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ahmet Yavuz oldu. Baş güreşlerine Ahmet Taşçı, Gökhan Arıcı, Güngör Ekin, Sezgin Yüksel, Cengiz Zengin, Reşat Turgut, Kaan Kaya, Erkan Ertan, Ahmet Yavuz, Faruk Akkoyun, Fevzi Çakır ve Şaban Donat katıldı.  Başpehlivanlık için güreşen Ahmet Yavuz ve Gökhan Arıcı arasındaki güreş kıran kırana geçti. Mücadelenin sonunda rakibini yenen Ahmet Yavuz başpehlivan oldu. Yağlı güreşlerde ağalığı ise dördüncü kez Yüksel Çakıroğlu kazandı. Üç kez üst üste ağalık yapan Çakıroğlu'na altın kemerini Edirne Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Recep Gürkan, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Lalapaşa Belediye Başkanı Ali Osman Uzman ve Lalapaşa Kaymakamı Ceyhun Dilşat Taşkın birlikte taktı. Pehlivanların kupa ve ödülleri Edirne Valisi Gökhan Sözer, Edirne milletvekilleri ile diğer protokol görevlilerince verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24