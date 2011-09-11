-Başpehlivan Ahmet Yavuz EDİRNE (A.A) - 11.09.2011 - 15. Geleneksel Lalapaşa Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ahmet Yavuz oldu. Baş güreşlerine Ahmet Taşçı, Gökhan Arıcı, Güngör Ekin, Sezgin Yüksel, Cengiz Zengin, Reşat Turgut, Kaan Kaya, Erkan Ertan, Ahmet Yavuz, Faruk Akkoyun, Fevzi Çakır ve Şaban Donat katıldı. Başpehlivanlık için güreşen Ahmet Yavuz ve Gökhan Arıcı arasındaki güreş kıran kırana geçti. Mücadelenin sonunda rakibini yenen Ahmet Yavuz başpehlivan oldu. Yağlı güreşlerde ağalığı ise dördüncü kez Yüksel Çakıroğlu kazandı. Üç kez üst üste ağalık yapan Çakıroğlu'na altın kemerini Edirne Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Recep Gürkan, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Lalapaşa Belediye Başkanı Ali Osman Uzman ve Lalapaşa Kaymakamı Ceyhun Dilşat Taşkın birlikte taktı. Pehlivanların kupa ve ödülleri Edirne Valisi Gökhan Sözer, Edirne milletvekilleri ile diğer protokol görevlilerince verildi.